Gaziantep Ticaret Borsası'nın Ekonomik Gelişmelere Yönelik Ziyareti

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Gaziantep'in ekonomik gündemi, tarım ve gıda sektörlerindeki güncel gelişmeler ile Borsa tarafından yürütülen projeler değerlendirildi. GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, ziyaretlerde yaptığı konuşmasında Gaziantep ekonomisinin temel dinamiklerinden birinin tarım ve gıda sanayi olduğuna dikkat çekti.

Tiryakioğlu, "Gaziantep, sadece üretimde değil, tarımsal ürünlerin katma değerli hale getirilmesinde de örnek bir şehir konumunda. Tarım ve sanayi arasında güçlü bir entegrasyon var. Bu yapı, ihracat kapasitemizi ve istihdamı artıran en önemli unsurlardan biri. Hedefimiz bu potansiyeli çok daha ileri noktalara taşımak" dedi.

Gaziantep'in ihracat performansına da vurgu yapan Tiryakioğlu, "Gaziantep'ten eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artışla 883 milyon 454 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu başarı, üretimden ihracata kadar olan zincirdeki güçlü yapımızın önemli bir göstergesi. Ayrıca Türkiye genelinde başkanlığını yürüttüğüm Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü, yılın ilk dokuz ayında toplam 9 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Bu rakamlar, ülkemizin ekonomik gücünü ve üretim kapasitesini yansıtıyor. Türkiye ihracatının artması hem istihdam hem de sürdürülebilir büyüme açısından çok büyük önem taşıyor" dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise ziyaretlerde Gaziantep'in bölgesel ticaret merkezi kimliğini güçlendiren projeler hakkında bilgiler verdi. GTB tarafından hayata kazandırılan Et Borsası ve Et Hali projeleriyle sektöre modern ve hijyenik bir ticaret ortamı kazandırdıklarını kaydeden Akıncı, söz konusu projelerin tarım ve gıda sektörüne önemli katkılar sağladığını, piyasalarda istikrarı güçlendirdiğini ve Gaziantep'in bölgesel ticaret merkezi konumunu pekiştirdiğini dile getirdi.

Akıncı, ayrıca borsa tarafından hayata geçirilen Antep Fıstığı Lisanslı Deposu ve Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi projelerine de değindi. Antep fıstığının ana vatanı Gaziantep'te kurulan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Lisanslı Depo sayesinde üreticilere ürünlerini güvenle saklama, değerinde satma ve finansmana erişim imkanı sağladıklarını aktaran Akıncı, aynı zamanda hizmete kazandırılan Pilot Ölçekli İşleme Tesisi ile de sektörde kalite standartlarını yükselttiklerini söyledi.

Yeni dönemde hizmete almayı planladıkları Hububat Emtia Merkezi projesi hakkında da bilgi veren Akıncı, "Bu projeyle tarımsal altyapıyı daha da güçlendirmeyi, üretici ve tüccar için güvenli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir ticaret zemini oluşturmayı hedefliyoruz. Gaziantep, güçlü üretim ve ticaret geleneğiyle bu alanda da öncü bir rol üstlenecektir" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Gaziantep'in kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla her zaman ortak akılla hareket eden bir şehir olduğunu vurguladılar. - GAZİANTEP