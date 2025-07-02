Gaziantep'ten Yüzde 8,9 Artışla 706 Milyon Dolar İhracat

Gaziantep'ten Yüzde 8,9 Artışla 706 Milyon Dolar İhracat
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Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, haziran ayında Gaziantep'ten yapılan ihracatın bir önceki yılın aynı döneme göre yüzde 8,9 artışla 706 milyon 736 bin dolar olduğunu açıkladı. Ocak-haziran döneminde ise ihracat toplamı 4 milyar 851 milyon 455 bin dolara ulaştı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, haziran ayında Gaziantep'ten 706 milyon 736 bin dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, 2025 yılı haziran ayında Gaziantep'ten yapılan ihracatın önceki yılın haziran ayına göre yüzde 8,9 oranında artışla 706 milyon 736 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Ünverdi, ocak-haziran döneminde ise Gaziantep'in ihracatının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 4 milyar 851 milyon 455 bin dolara ulaştığını belirtti.

Gaziantep'in hem aylık hem dönemlik ihracatta 6'ncı sırada yer aldığını kaydeden Ünverdi, "Alın teri ve büyük bir mücadeleyle üreten sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve emeği olan herkese işlerinde kolaylıklar diliyor, teşekkür ediyorum" dedi.

"Üreticilerimize ve ihracatçılarımıza direnç kazandıracak hamlelere ihtiyaç var" diyen Ünverdi, "Enflasyonu kontrol edelim derken üretim tarafı da her yönüyle kıskaca girmeden öncelikli konuları aşmak zorundayız. Girdi maliyetleri ve kaynak sorunu daralan dış pazarla birlikte zorlanmanın ötesine geçti. Çarkları döndürecek can suyuna ihtiyaç duyuyoruz. Bu darboğazda ayakta kalmak ve düzlüğe çıkmak için finansman maliyetlerinin düşmesi ve desek mekanizmalarının etkin bir şekilde kaynak sağlaması gerekiyor. Elbet düzlüğe çıkacağız ama kalıcı yaralar almadan bugünleri atlatmamız gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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