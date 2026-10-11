Gaziantep'te yaşayan Eren Akkurt, Brezilya'da dünya karate şampiyonu oldu

Gaziantep'te yaşayan 25 yaşındaki Eren Akkurt, eşiyle birlikte yaptığı antrenmanlarla karate çalışmalarını sürdürürken, Brezilya'da düzenlenen şampiyonada rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.

Gaziantep'te antrenör babasından etkilenerek küçük yaşlarda karateye başlayan 25 yaşındaki Eren Akkurt, yıllar içerisinde katıldığı müsabakalarda elde ettiği derecelerle kariyerini başarılarla sürdürdü. Karateci bir ailenin içerisinde büyüyen genç sporcu, yaklaşık bir yıl önce evlenmesine rağmen spordan kopmayarak çalışmalarına devam etti. Antrenmanlarını aksatmayan Akkurt, bu süreçte en büyük destekçilerinden biri olan eşiyle birlikte çalışmaya başladı. Günün büyük bölümünü Talat Özkarslı Spor Salonu'nda antrenmanlara ayıran genç sporcu, eşiyle yaptığı karşılıklı çalışmalar sayesinde hem formunu korudu hem de müsabakalara hazırlandı. Zorlu antrenmanlarda birbirlerine destek olan çift, sporun yanı sıra hayatlarını da birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Türkiye şampiyonalarında birincilik başta olmak üzere çeşitli dereceler elde ederek dikkat çeken Akkurt, çalışmalarını uluslararası müsabakalarda da sürdürdü. Brezilya'da düzenlenen FISU Dünya Karate Şampiyonası'na katılan Akkurt, rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonluğu elde etti. Eşiyle birlikte yaptığı antrenmanların da başarısında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Akkurt, elde ettiği dünya şampiyonluğunun ardından çalışmalarına devam ederek yeni başarılar hedeflediğini söyledi.

"Eşimle birlikte antrenman yaparak dünya şampiyonu oldum"

Evlilik sonrası karateyi bırakmak yerine eşinin de desteğini arkasına aldığını ve eşiyle yaptığı antrenmanlarla dünya şampiyonu olduğunu belirten Eren Akkurt, "Karateci ailenin son bireyim. Kendimi bildim bileli karate yapıyorum. Bu sporla babam sayesinde tanıştım. Babam karate antrenörü. İki tane ablam var. İki ablam da karateci, annem de karateci. Onlardan göre göre ben de karateyi sevdim. İnsan hayatını buna adayınca ister istemez başarı kaçınılmaz oluyor. Ben küçüklüğümden beri Türkiye şampiyonlarına, Balkan şampiyonlarına katılıyorum. 10 tane Türkiye madalyam var, 5 tane Türkiye şampiyonluğum var, Balkan şampiyonluğum var, Avrupa ikinciliğim var. En son Allah da dünya şampiyonu olmayı nasip etti. Ben bir sene önce evlendim. Normalde insanlar evlendikten sonra karate hayatını sonlandırır. Ben tam tersi eşimle birlikte antrenman yaparak dünya şampiyonu oldum. Yani evlilik tam tersi benim hayatıma ve karate hayatıma katkı sağladı. Şampiyonluğun ardından ailem çok mutlu oldu. Onlar da benim bu başarımı paylaştılar. İnşallah nice birlikte daha güzel derecelere, madalyalara ulaşacağız" dedi.

"Babamın hayalini gerçekleştirdim çok gururluyum"

Babasının hayali olan dünya şampiyonluğunu gerçekleştirdiğini ve yeni başarılarla kendini daha çok kanıtlayacağını aktaran Akkurt, "Babam benden hep umutluydu. Zaten bir nevi ailenin son çocuğu olunca proje çocuk oluyorsun. Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olman ister istemez bekleniyor. Ben de bu beklentiyi karşıladığım için çok mutluyum. Babamın hayallerinden birisi benim dünya şampiyonu olmamdı. Babamın hayalini gerçekleştirmek benim için çok gurur verici. Kendimi ona bu konuda borçlu hissediyordum. Bundan sonra hayatımın geri kalanında gönlüm rahat olarak devam edeceğim. Bundan sonraki hedefim bu dünya şampiyonluğunu zirvede devam ettirip bunu sürekli hale getirmek. Bence bir sporcunun yapabileceği en büyük başarı zirveye ulaştıktan sonra o zirvede kalmaktır. Ben de zirvede kalarak kendimi kanıtlayacağım" ifadelerini kullandı.

"Eşimin en büyük destekçisiyim"

Evlendikten sonra eşine destek verdiğini söyleyen Dilara Nur Akkurt, "Çok mutluyum, gururluyum. Evlendikten sonra herkes bırakmasını beklerken onun böyle bir derece almış olması beni çok mutlu etti. Ben de gerek fiziksel olarak gerek maneviyat olarak yanında olmaya çalıştım. En büyük destekçisiyim. Umarım bunların başarılarının devamı gelir" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'de kürsüden hiç inmiyor"

Eren için her şeyin yeni başladığını söyleyen Antrenör Murat Batuhan Kozan, "Eren için söylenecek söz yok. Alt yaş kategorilerinden itibaren o kürsünün her zaman en başındaydı. Bir final denilince Eren Akkurt başta geliyordu. Bu tek büyüklerde veya son yıllarda yaptığı dereceleri değil. Bu yaklaşık 10-12 yıldır Türkiye'de kürsüden hiç inmiyor. Uluslararası müsabakalarda hiçbir şekilde kürsüden inmiyor. Yani azim, başarı, antrenman, aile desteği, eş desteği buna ön planda zaten. Eren için bitmiş bir şey değil. Asıl yeni başlıyor. Çünkü hayatı, düzeni oturmuş durumda. Aynı zamanda kendisi atandı beden eğitimi öğretmeni oldu. Hem iş hayatında, hem evlilik hayatında, hem ailevi olarak desteğini herkesten gördüğü için onun şu anda durdurabilecek bir şey yok" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı