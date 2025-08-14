Gaziantep İş Dünyası İki Vizyoner ile Kapak Açtı

Face Dergisi'nin 41. sayısı, Gaziantep iş dünyasının iki önemli ismi Adil Konukoğlu ve Yiğit Konukoğlu 'nu aynı karede buluşturdu. Bu özel kapak, geçmişten geleceğe uzanan vizyonun simgesi oldu.

Gaziantep'in ve bölgenin prestijli yayını Face Dergisi, 41. sayısında okurlarına yalnızca içerik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bir kuşak hikayesi anlatıyor. Kapakta, GAGİAD Kurucu Başkanı Adil Konukoğlu ve bugün aynı derneğin 16. dönem başkanı Yiğit Konukoğlu yan yana yer alıyor.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Şafak Salıcı, "Bu buluşma, yalnızca iki ismin bir araya gelmesinden ibaret değil, Gaziantep'in sanayideki yükselişine tanıklık eden tecrübeli bir vizyoner ile aynı vizyonu kendi kuşağına taşıyan genç bir liderin ortak fotoğrafı. Adil Konukoğlu, derneğin ilk yıllarında attığı temelleri ve şehrin ekonomik dönüşümünü hatırlatırken, Yiğit Konukoğlu, bu mirası geleceğin ihtiyaçlarına göre nasıl yeniden yorumladığını anlatıyor" dedi.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Şafak Salıcı, "Bu kapak, bir bayrak devrinin ve sürekliliğin fotoğrafıdır. Geçmişin tecrübeleri, bugünün enerjisiyle birleştiğinde geleceğin hikayesi yazılır. Biz de bu hikayeyi, sayfalarımızda hem okurlarımıza hem de tarihe not düşmek istedik. 41.sayının sayfaları, iş dünyasından özel röportajlar, sektörel analizler, kültür-sanat sayfaları, otomotiv ve teknoloji dünyasındaki yenilikler ile dolu. Her biri, şehrin ve ülkenin dinamiklerini yansıtan özenle hazırlanmış içerikler sunuyor. Face Dergisi, bu özel sayısıyla bir kez daha yalnızca bir yayın değil, geçmişten aldığı ilhamla geleceğe iz bırakan bir platform olduğunu kanıtlıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP