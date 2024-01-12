Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Yatırımlarıyla Başarıları Artırıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spor şehri Gaziantep ilkesinden yola çıkarak spor alanında yaptığı yatırımlarla kentteki sporcuların, kupa ve madalyaların sayısının her geçen gün artmasının önünü açıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla spora ve sporcuya olan yatırımlarını artıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), şehir genelinde 11 spor salonu, 13 yüzme havuzu, 1 tenis kompleksi, 4 futbol sahası, 4 macera parkı, 4 gençlik merkezi, 1 doğa akademisi, 1 Aktif Yaşam ve Obezite Merkezi, E Spor Merkezi ve Alaeddin Yavaşca fitness salonunu hizmete açtı.

Hizmete açılan spor tesislerinin tamamında ulaşılabilirlik temel alındı. Futbol, basketbol, voleybol ve karate gibi birçok branşta profesyonel antrenörler eşliğinde eğitimlerin verildiği bu tesislerde sporun gündelik yaşam içerisinde alışkanlık haline getirilmesi hedefleniyor.

2023 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesine hizmete açılan tesislerden toplamda 206 bin kişi yararlandı. Buna göre, kamplar 56 bin 110, futbol sahaları bin 492, kitap kafe ve gençlik merkezleri 48 bin 581, yüzme havuzları 59 bin 870 ve spor salonları 40 bin vatandaşa hizmet verdi.

Ulusal 2 bin, uluslararası 200 madalya

2019 yılında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı kuruldu ve birçok branşta profesyonel bir yol izlenildi. Bu kapsamda GBB Spor Kulübü 4 yıl içerisinde 2 bin 51 ulusal madalya, 200 uluslararası madalya, 179 kupa, 4 altın kemer ile büyük bir başarı elde ederken ise paralimpikte ise 98 ulusal madalya, 3 uluslararası madalya ve 1 kupa kazandırıldı.

Toplumsal standartlarını yükseltmek ve farkındalık oluşturmak için planlı bir şekilde engelli bireylere yönelik çalışmaları da bulunan Başkan Fatma Şahin'in bu hizmetine de cevap gecikmeden geldi. Bu düşüncede şehrin spor alanındaki gelişimine engelli sporcular da bugüne kadar; ulusalda 98, uluslararası alanda 3 madalyanın yanında 1 kupa alarak destek verdi.

"100 Amatör spor kulübüne 100'üncü yılda 5 milyon TL destek"

Amatör spor kulüpleri ve sporculara yönelik ayni ve nakdi yardımları ile Başkan Şahin, ihtiyaçlarını karşılamak, moral ve motivasyon sağlamak için en son 2023 yılında 100 amatör spor kulübüne 5 milyon TL nakdi destek verdi. Düzenlenen törende Şahin, doğru zamanda doğru desteklerle bugün sporda bu kadar başarılı bir şehir haline geldiklerini anlatarak, "Çok yol kat ettik. Spor şehri olmak için Gaziantep modelini uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başarılı sporculara binlerce adet malzeme"

Öğrencilere spor malzemesi desteğini geleneksel hale getiren Başkan Fatma Şahin, farklı branşlarda eğitim alan sporcuların malzeme ihtiyacını gidermeyi sürdürüyor. Buna göre, 25 civarında branşta spor eğitimi alan öğrencilerin ayakkabı, üniforma gibi eksiklerini her yıl belirli aralıklarla yeniliyor. Bu doğrultuda devam edilen yakın zamandaki destekler kapsamında değeri 5 milyon TL'yi bulan 21 bin spor malzemesi, 3 bin 500 başarılı öğrenciye dağıtıldı. Çocukların hangi spor dalında daha yetenekli olabileceğini anlamak adına yetenek taramaları yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Şahin, "Çocuklarımızı yetenekli oldukları alanda uzmanlaştıracağız. Spor bir kültürdür, spor disiplindir, takım ruhudur, takım ruhu olanlar hayatta başarılı oluyor. Bireysellikten çıkıp yetenek taraması ile bunu toplumsallaştırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Gazi Yarı Maratonu'na sporculardan tam puan"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde Antep Savunması'nda şehit olan 6 bin 317 kahramanın hatırasını yaşatmak için bu yıl 5'incisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Yürüyüşü, katılımcılardan tam puan aldı.

Gazi Yarı Maratonu, etkinlikler ve vatandaşların katılımıyla şenlik havasında geçti. Uluslararası profesyonel sporcuların da yer aldığı maratonda, 21K koşusuna 414, 10K koşusuna ise 886 olmak üzere toplamda bin 300 profesyonel atlet katılırken 15 bin vatandaş ise halk yürüyüşünde yer aldı.

"Yereldeki en büyük organizasyon: Gazi Oyunları"

Yerelde yapılan en büyük spor organizasyonu olarak kayıtlara geçen Gazi Oyunları spor alt yapısını güçlendirmek hem de okul spor kulüplerinin gelişmesine katkı sağlamak için yarışmaya büyük bir ödül tablosu oluşturdu. Geçen yıl 15 branş, 55 kategoride 5 bin 59 sporcu ile tamamlanırken, bu yıl 20 branş, 118 kategori de 10 bin 589 başvuru aldı.

Toplamda 10 milyon TL bütçeli, 1 milyon TL ödüllü organizasyonda sporcular; 26 spor tesisinde basketbol, futbol, voleybol, kort tenisi, futsal, karate, floor curling, tekvando, hentbol, ayak tenisi, dart, bocce, hokey, atletizm, masa tenisi, oryantiring, güreş, okçuluk, badminton ve yüzme branşlarında yarıştı. - GAZİANTEP