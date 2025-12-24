Haberler

Acar'dan 25 Aralık mesajı

Acar'dan 25 Aralık mesajı
Güncelleme:
Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Antep Savunması'nın bağımsızlık mücadelesindeki önemi üzerine vurgu yaparak, şehrin kahramanlık destanını anlattı.

Türkiye- Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Gaziantep savunması, bir milletin bağımsızlığı yolunda dünyanın en onurlu direnişlerinden biridir" dedi.

Gaziantep'in kurtuluşunun 104. yılını büyük bir gururla kutladıklarını ifade eden Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, "Milli Mücadelenin en önemli kilometre taşlarından biri olan Antep Savunması, tarihimizdeki direniş destanlarından biridir. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu'nun işgal edilmeye başlanması ile Fransız askerleri tarafından çevrelenen Antep halkı esir edilmek istenmiş, fakat milletimizin özgürlük tutkusu bu kez Anteplilerin çehresinde belirmiştir. Bu şehrin Gazi unvanını, İstiklal Madalyası'nı kaç can ödeyerek aldığını bütün dünya biliyor. Cephaneliği olmayan bir avuç insanın tam teçhizatlı binlerce Fransız'a karşı aylarca direnmesi yazılan destanın en önemli sayfaları arasında ki yerini aldı. Antep nüfusunun ciddi bir kısmı bu mücadele esnasında kaybedilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu cesur halktan şöyle bahseder, 'Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler'" dedi.

Tüm imkansızlıklara rağmen işgalci güçlere direnen Gazianteplilerin tarihte benzeri az görülen bir kahramanlık örneği sergilediklerini ifade eden Başkan Acar, "Antepliler tarafından verilen bu topyekün mücadele bize şunu hatırlatmalıdır; yöre insanımız imkansızlıklar içerisinden başarılar çıkarmaya meyyal bir yapıdadır. Mücadeleler ile geçen bir tarih içerisinden çıkıp gelen bu coğrafya; insanımızı sürekli zor şartlarla mücadele eder bir halde başarmaya, üretmeye ve savunmaya odaklamıştır. 2025 yılının sonuna yaklaşırken geçmişte Milli Mücadele'ye öncülük eden atalarımızın torunları olarak bugün, Türkiye'nin ekonomik mücadelesinde öncü şehirlerden biri olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz" dedi.

Başkan Acar, "Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümünü kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakların istiklal ve istikbali için canlarını ortaya koyan 6 bin 317 kahramanımızı ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500



