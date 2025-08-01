Gaziantep Heyeti Halep'e Ziyarette Bulundu

Gaziantep Heyeti Halep'e Ziyarette Bulundu
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber başkanlığındaki heyet, Suriye'nin Halep kentine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, iki şehir arasındaki kültürel ve ekonomik bağların güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber başkanlığındaki Gaziantep heyeti, Suriye'nin Halep kentine önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Gaziantep'in bürokrasi ve iş dünyasından temsilciler yer aldı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Yaşar Erturhan'ın da yer aldığı heyet, Halep Valiliği'ni ziyaret ederek karşılıklı iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Ziyaret kapsamında Halep Kalesi, Emevi Camisi ve şehrin tarihi ile doğal zenginlikleri gezildi. Halep'te büyük ilgiyle karşılanan Gaziantep heyeti, iki şehir arasındaki kültürel ve ekonomik bağların güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar attı.

Gaziantep OSB Başkan Vekili Yaşar Erturhan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasında ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi açısından son derece verimli bir ziyaret gerçekleştirdik" dedi.

Erturhan ayrıca, Gaziantep'in her zaman Halep ve Suriye halkının yanında olduğunu vurgulayarak, "Kardeş şehrimiz Halep'e çok verimli ve güzel bir ziyaret gerçekleştirdik. Gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ederiz. Bizler Gaziantep olarak Suriye'nin yeniden imarında her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine ve bölgesel istikrara katkı sağlaması bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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