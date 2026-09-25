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Gaziantep Araban Kaymakamı Ceylan, Ziraat Odası Başkanı Altun'a iade ziyareti yaptı

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Gaziantep Araban Kaymakamı Ceylan, Ziraat Odası Başkanı Altun'a iade ziyareti yaptı
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Gaziantep Araban Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun'a iade ziyaretinde bulundu. Ceylan, Altun ve üretici çiftçilerle ilçedeki tarım ekimi ve hasadını konuştu; Altun, Araban Ovası'nda yetişen kaliteli ürünlerin ekonomiye katkısını anlattı.

Gaziantep Araban Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ile bir araya gelerek istişarede bulundu.

Araban Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, görevine başlaması nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun'a iadeyi ziyarette bulundu. Kaymakam Ceylan, Hasan Altun ve bir araya geldiği üretici çiftçilerle, ilçedeki tarım ekimi ve hasadı ile ilgili bir süre sohbet etti.

Hasan Altun, ziyareti sırasında Kaymakam Ceylan'a Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetişen kaliteli tarım ürünlerinin ülke, bölge ve ilçe ekonomisine katkısından bahsetti. İlçe Kaymakamı Ceylan ise Altun'un misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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