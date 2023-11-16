Gazeteci Küçükkaya DKKYB adaylığını açıkladı

Gazeteci Adem Küçükkaya, yakın zamanda yapılacak olan Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği (DKKYB) seçiminde aday olduğunu açıkladı.

Gazeteci Adem Küçükkaya, yakın zamanda yapılacak olan Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği (DKKYB) seçiminde aday olduğunu açıkladı.

Gazeteci Küçükkaya, hem üretim sektöründe olması, hem de basın mensubu olması nedeniyle üreticilerin sorun, talep ve ihtiyaçlarına hakim olduğunu ifade ederek, Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne aday olduğunu söyledi.

Basında ve kamuoyunda özellikle üretici sorunları üzerinde araştırma ve haber çalışmaları ile sürekli olarak gündeme gelen Küçükkaya, hedefini bir adım daha ileriye taşıma kararı aldı.

Adem Küçükkaya adaylık açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı; "Erzincan'da 12 yıl aktif gazetecilik mesleğimden edindiğim tecrübelerime göre, üreticilerimizin temsil noktasında büyük problemler yaşadığını, bu problemler neticesinde günümüzde dahi ilkel şartlarda üretime devam ettiklerini, üreticilerimizin dikkate alınmadığını, sorunları çözme, daha iyi şartlarda üretim yapma, devletimizin onca desteğine rağmen proje üretme ve uygulama adına hiçbir varlık gösterilmediğini gözlemlediğimden dolayı Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne aday olduğumu ilan ediyorum. Üreticilerimiz adına çıktığımız bu yolda, özellikle son bir yılda kendi alanında uzman kişiler ve kurumlar ile birlikte istişare ederek hazırlamış olduğumuz projeleri, üreticilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. En kısa zamanda projelerimiz ve hedeflerimiz ile ilgili üreticilerimizle tek tek görüşerek bilgi alışverişinde bulunacağız.

"Projelerimiz"

1- Birliğimiz bünyesinde güneş enerjili yem fabrikası kuracağız. Kayıtlı üreticilerimize özel sadece maliyetine ücretlendireceğiz ve istihdam sağlayacağız. Kuracağımız yem fabrikası ile üreticilerimize ucuz yem sağlayarak besi üretiminin artmasını sağlayacağız. Bu vesileyle besi üretiminde en az %35 artış sağlamış olacağız.

Üreticilerimiz yem fabrikasından aldığı yemi vade ile alacak, üreticinin almış olduğu yem, aldığı tarih itibariyle fiyatlandırılacak ve dilerse hayvanı besleyip kesim işlemini yaptıktan sonra yem ücretini ödeyebilecek.

Yem fabrikası ile üreticilerimizden oluşacak işçilere istihdam sağlamış olacağız.

Yapılacak olan yem fabrikası ile bölgeye hizmet verilerek, Erzincan ekonomisine önemli katkı sağlanmış olacak.

2- Her ilçeye Erzincan Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici Birliği Şubesini açacağız

Erzincan merkezde olmayan üreticilerimize hizmet etmek amacıyla ilçelerimize Erzincan Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici Birliği şubesini açacağız.

İlçelerde birliğimiz şubesini açarak hem üreticilerimizin iş ve işlemleri için Erzincan merkeze gelmelerinin önüne geçeceğiz hem de üreticilerimize yerinde hizmet sunacağız, hem de ilçelerde üreticilerimize istihdam sağlamış olacağız.

3- Kuzu kesimleri ile ilgili kesimhanelerle anlaşmalar yaparak maliyetleri düşüreceğiz

Üreticilerimizin ana geçim kaynaklarından biri olan kuzu kesim ve besi ile ilgili çalışmalar yapacağız.

Kuzu kesimleri ile ilgili gerek şehir içi gerekse şehir dışı bağlantılar kurarak, anlaşmalar neticesinde üreticilerimizin gerek yol gerekse kesim fiyatları konularında geniş kapsamlı anlaşmalar ile kar elde etmelerini sağlayacağız.

Yapacağımız anlaşmalar neticesinde kuzu kesimlerinde üreticilerin mağdur olabileceği ödeme konularının, birliğimiz teminatı altında olmasını sağlayacağız.

Kuzu kesimi için şehir dışına nakliye konusunda nakliye firmaları ve şahıslarla görüşerek, kapalı ihale usulü ile taşıma maliyetlerini düşüreceğiz.

4- Üreticimizin pazar konusunda sıkıntılarını çözmek amacıyla rehberlik, pazarlama ve peynir birliği birimi oluşturacağız

Erzincan Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici Birliği bünyesinde açacağımız pazarlama birimi ile tüm üreticilerimizin kendi mahsulünü pazarlama fırsatı sağlayacağız.

Kurulacak birim ile Erzincan'da tulum peyniri sektöründe olan tüm üreticilerimize hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Pazarlama birimimiz, tüm şehirlerde faaliyet göstererek Erzincan Tulum Peynirinin tüm Türkiye'ye açılmasını sağlayacak.

Elde edilen pazarlarda Erzincan'da peynir sektöründe faaliyetlerini sürdüren tüm üreticilerden puanlama sistemi ile peynirleri üreticilerimizin kendi markaları ile iç ve dış pazarda satışa sunacağız.

Kurulacak birim ile Üniversite, Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret Odası gibi ilgili kurumlardan oluşan uzman kişilerle işbirliği içerisinde, pazarlamacı ve üreticimizi bir çatı altında tutup, peynir fiyatlandırma konularında rasyonel çalışmalar yaparak herkesin memnun olacağı bir ortam oluşturacağız.

Kurulacak birim ile Türkiye genelinde yapılacak olan bütün tanıtım ve kültürel etkinliklerde Erzincan Tulum Peynirinin yerini almasını sağlayacağız.

5- Yaylalarda asırlar öncesi şartlarda üretim yapan üreticilerimizin, günümüz şartlarında üretim yapmasını sağlayacağız

Özellikle yayla problemleri konusunda gerekli mercilerle istişarelerde bulunarak, günümüz şartlarına uygun üretim yapılmasını sağlayacağız.

Hazırladığımız projelerle yaylalarda üretilen peynirlerin daha hijyenik ortamda işlenmesi adına prefabrik veya taşınabilir seyyar depo kuracağız.

Projemiz ile yaylalarda her üretici aile için banyo WC oluşturacağız.

Hazırladığımız proje ile yaylada bulunan çocuklar için taşınabilir oyun parkları oluşturacağız.

Şehre milyonlarca liralık katkı sağlayan üreticilerimizin yayla yollarının yapılmasını sağlayarak bu konudaki bütün problemlerin önüne geçeceğiz.

6- Seminer, çalıştay, kurs ve eğitim programları düzenleyeceğiz

-Düzenleyeceğimiz programlarla hem üreticilerimiz bilgilendirilecek, hem de üyelerimiz ile yetkili mercileri buluşturarak birlikte çalışma imkanı ve kurum ve kuruluşlar ile bilgi alışverişini sağlayacağız.

7- Bankalarla anlaşmalar yaparak üreticilere özel kredi desteği sağlayacağız

Üreticilerimizin acil ihtiyaçlarını giderebilmesi adına bankalarla anlaşmalar yaparak kredi desteği almalarını sağlayacağız.

Bu anlaşma neticesinde üreticilerimizin şahıslara borçlanmasının önüne geçmiş olacağız.

Kısaca, kimden ne isteyeceğimizi, kimin bize ne katkılar sağlayacağını, hangi problemde hangi kapıyı çalacağımızı, hangi kapının, hangi kurumun bizi asla geri çevirmeyeceğini, hangi projenin hayata geçirilebileceğini çok iyi biliyoruz ve buna göre çalışıyoruz, buna göre söylüyoruz.

"Üretici hakkını alsın" diyerek yola çıkıyoruz

Açıklamış olduğumuz projeler hakkında yapılamaz veya bu projeler hayata geçirilemez diyenlere lütfen Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tüzüğünü okutunuz. Saydığımız projeler ve daha fazlası Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tüzüğünde yer alan ve birliğin görevleri arasında olan çalışmalardır." - ERZİNCAN