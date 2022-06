Gazeteci Fevzi Yılmaz Mezarı Başında Anıldı

Gazeteci Fevzi Yılmaz, 12'nci ölüm yıldönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Değerli dostum Fevzi Yılmaz'ı tanımış olmaktan son derece mutluyum. Güzel dostluklar, güzel anılar bırakmış geride. Işıklar içinde uyusun" diye konuştu.

Yakın Plan Gazetesi kurucusu ve imtiyaz sahibi, gazeteci, spor adamı Fevzi Yılmaz, 12'nci ölüm yıl dönümünde Narlıdere Yukarıköy Mezarlığı'ndaki kabri başında ailesi, meslektaşları ve dostları ile birlikte anıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da her yıl olduğu gibi Fevzi Yılmaz'ı anmak üzere törene katıldı. Yılmaz'a duyulan özlem ve sevginin dile geldiği törende, ailesi ve dostları, mezarına kırmızı karanfiller bıraktı.

BATUR: "TANIMIŞ OLMAKTAN SON DERECE MUTLUYUM"

Başkan Batur, Fevzi Yılmaz'ı on iki yıldır büyük bir özlemle andıklarını belirterek şunları söyledi:

"12 yıl geçmiş. Buraya her geldiğimizde, günlerin ne kadar çabuk geçtiğini fark ediyoruz. Fevzi, birbirimize akıl danıştığımız, yapılacak çalışmaları paylaştığımız insanlardandı. Fevzi ile her zaman ortak akılla hareket ederdik. Halkla ilişkiler uzmanı gibi hareket ederdi, her zaman da halkın içindeydi. Fikirlerine çok değer verirdik. Çok kaliteli bir insandı. Duruşuyla, hareketleriyle ayrı bir havası vardı, havalıydı. Çevresine de ayrı bir hava katıyordu. Fevzi'yi gerçekten özlüyoruz. Her zaman hatırladığımız, yıl dönümlerinde yanına koştuğumuz bir arkadaşımız. Değerli dostum Fevzi Yılmaz'ı tanımış olmaktan son derece mutluyum. Hastanedeyken, ağır hasta olmasına rağmen etrafına moral vermeye çalışan bir insan oldu. Onu her yıl burada anıyoruz; anılması gereken bir insan. Güzel dostluklar, güzel anılar bırakmış geride. Işıklar içinde uyusun."

ANKA / Yerel