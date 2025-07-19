Galatasaray Taraftarları, Engelli Gence Akülü Sandalye Hediye Etti

Galatasaray Taraftarları, Engelli Gence Akülü Sandalye Hediye Etti
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki Galatasaray Taraftarlar Derneği, Galatasaray tutkunluğu ile bilinen bedensel engelli genç İlyadin Uğur Gezginci'ye akülü sandalye hediye etti. Dernek başkanı Uğur Özçelik, yapılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında engelli gence çeşitli hediyeler de takdim ettiklerini belirtti.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Galatasaray Taraftarlar Derneği, sarı kırmızı renklere gönül veren doğuştan engelli özel gence akülü sandalye hediye edip sevindirdi.

Salihli Galatasaray Taraftarları Derneği üyeleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Yılmaz Mahallesi'nde yaşayan Galatasaray tutkunu İlyadin Uğur Gezginci'yi ziyaret etti. Ziyarette dernek başkanı Uğur Özçelik ve yönetim kurulu üyeleri Gezginci'ye akülü sandalyenin yanı sıra, bayrak, atkı ve tişört hediye etti. Bedensel engelli Gezginci ise Galatasaraylı taraftarlara bu anlamlı hediyelerinden dolayı teşekkür etti.

Salihli'de Galatasaray'ın lig kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nın sergilendiği, 5'inci yıldız coşkusunun doyasıya yaşandığı bir gece düzenlediklerini belirten Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Uğur Özçelik "Çift kupalı şampiyonluk kutlaması organizasyonunda sporcuların imzalı 2 forması açık artırma ile iş insanı Nazım Çelik tarafından satın alındı. Hem açık artırma ile satılan 2 forma ve geceden elde edilen gelir ile akülü sandalye aldık. Akülü sandalyemizi de ilçedeki bedensel engelli gencimize hediye ederek sevindirdik. Akülü sandalye hediye etiğimiz bedensel engelli kardeşimizin Galatasaray taraftarı olduğunu öğrendik. Engelli gencimize akülü sandalyenin yanı sıra Galatasaray'ın bayrak, atkı ve tişörtünü hediye edip sevindirdik" dedi.

Özçelik, akülü sandalyenin alımında katkısı olan üyelere ve sponsorlara ayrıca teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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