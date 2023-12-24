GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'dan 25 Aralık mesajı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Milli Mücadelenin sembol şehirlerinden biri olan Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirten GAHİB Başkanı Kaplan, "Atalarımız yurdumuzu işgal etmek isteyen emperyalistlere karşı ortaya koyduğu direniş destanı ile işgalci devletlerin hain planlarını kursaklarında bırakarak tarihin akışını değiştirdi" dedi.

Başkan Zeynal Abidin Kaplan, kutlama mesajında, "Bundan 102 yıl önce yurdumuzu işgal etmek, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı elimizden almak isteyen emperyalist güçler Antep'te hiç beklemedikleri bir direnişle karşılaştı. Antepliler, gerek asker, gerekse de cephane bakımından kendilerinden kat ve kat güçlü olan Fransızlara karşı tarihte eşine az rastlanabilecek bir destan yazdı. İşgalci güçlere karşı 11 ay oyunca büyük bir kahramanlık örneği sergileyen Antepliler, milletimizin vatanına, bağımsızlığına ve bayrağına olan bağlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Atalarımız bu büyük destanı birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek yazdı. Bizler de bugün ve gelecekte birlik ve beraberliğimizi korudukça, kardeşliğimizi daha da güçlendirdikçe ülke olarak çözemeyeceğimiz hiçbir sorun, aşamayacağımız hiçbir engel bulunmamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü coşku ile kutlarken, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet dilerim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP