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GAHİB Başkanı Kaplan: Bayramın tüm insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum

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Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bayramın tüm insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

İslam alemi olarak bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın sevincini ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden GAHİB Başkanı Kaplan, "On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonuna yaklaşmanın ve mübarek Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ancak bugün başta Filistin olmak üzere dünyanın birçok yöresinde savaş ve şiddetin devam etmesinden dolayı Ramazan Bayramını buruk şekilde kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bayramların birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek toplumsal barışa önemli katkı sağlayan müstesna günler olduğuna dikkat çeken Başkan Kaplan, şöyle devam etti: "Bayramlar, kırgınlıkların, küskünlüklerin ve kötü duyguların son bulduğu, sevgi, barış ve kardeşlik gibi duyguların güçlendiği özel günlerdir. Bu nedenle bayramları anlamına uygun olarak kutlamak gerekir. İnancımızda önemli yeri bulunan Ramazan Bayramında aile büyüklerimizi, eş, dost ve akrabalarımızı, hastaları ve bilhassa da kimsesizleri ziyaret etmeli, onların gönüllerini almalı ve çocukları sevindirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutlarken, bayramın tüm insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güneydoğu Anadolu Ramazan Bayramı İhracat İnsan Hakları Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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