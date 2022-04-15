Fransa'da ayçiçek yağı krizi: Market rafları boş kaldı, satışına sınırlama geldi - Haberler

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Fransa'da ayçiçek yağı krizi: Market rafları boş kaldı, satışına sınırlama geldi

İhlas Haber Ajansı - Melike Yazır - Yerel
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Ukrayna-Rusya savaşının ardından ortaya çıkan ayçiçek yağı sıkıntısı Fransa'ya ulaştı. Ülkedeki birçok zincir markette ayçiçek yağı reyonları boş kalırken, bazı marketlerde ayçiçek yağı alımına sınırlama getirildi.

Fransa'da, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle marketlerde ayçiçek yağı raflarının boş kalmasının ardından yağ satışına sınırlama kondu.

Bir market boş ayçiçek yağı reyonuna astığı yazılarda, "Mevcut şartlar nedeniyle bazı ürünlerde tedarik sorunları yaşıyoruz. Bu nedenle, bazı yemeklik yağ markaları stokta kalmamıştır" ve "Yağ alımı müşteri başına maksimum 3 ürün" ifadelerini kullanarak müşterilerine açıklama yaptı.

Bir diğer zincir marketi ise yağ alımını aile başına 3 şişeyle sınırlandırdı. Yapılan açıklamada "Küresel kıtlık nedeniyle, yağ şişesi sayısını hane başına 3 şişe ile sınırlamaya karar verdik" ifadeleri kullanıldı.

Fransa'da ayçiçek yağı krizi: Market rafları boş kaldı, satışına sınırlama geldi

Ayçiçek yağının fiyatında görülen artışın restoranları ve hazır gıda sektörünü de zor duruma sokması bekleniyor. Fransız cipsleri üreten So Chips'in kurucu ortağı Julie Gérard, "Savaştan önce, Ocak 2022'de bin litre ayçiçek yağını bin 800 euroya satın alıyorduk. Bugün fiyat 3 bin 600 euro'ya yükseldi" dedi.

Fransa'da ayçiçek yağı krizi: Market rafları boş kaldı, satışına sınırlama geldi

Bazı üreticiler ise fiyatları artırmaktan kaçınmak için ayçiçek yağını kolza tohumu, hindistancevizi yağı gibi diğer bitkisel yağlarla değiştirdiği bildirildi. İşlenmiş Gıda Ürünleri Şirketleri Derneği Başkanı Jéröme Foucault, "Bazı üreticiler ayçiçek yağı tedarikinde kesinti yaşamaya çok yakın. Önümüzdeki haftadan itibaren bazıları ayçiçek yağı yerine kolza yağı, soya fasulyesi yağı ve hatta palmiye yağı kullanmaya zorlanacak" dedi.

Fransa'da üretilen ayçiçek yağı ulusal ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. Yılda 500 bin ton ayçiçek yağı üretilen ülkede 800 bin ton bitkisel yağ tüketiliyor. Gıda şirketi Avril'e göre Fransa tüm ayçiçek yağı ithalatını Ukrayna'dan yapıyor.

Fransa'da ayçiçek yağı krizi: Market rafları boş kaldı, satışına sınırlama geldi

İhlas Haber Ajansı / Melike Yazır - Yerel

Fransa, Yerel, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Umit Cetin:

birde bizim ülkeye laf ediyorlar görün fransada aynı almanyada biz yine marketler dolu değerini bilelim cumhurbaşkanımızın

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