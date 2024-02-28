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Fiziksel Engelli Anne, Oğlunu Okutmak İçin İş Arıyor

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan fiziksel ve görme engelli Fatma Çalış, aylık 950 lira gelirle tıp fakültesine giden oğlunu okutmanın imkansız olduğunu, iş aradığını ancak bulamadığını söyledi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan fiziksel ve görme engelli Fatma Çalış, aylık 950 lira gelirle tıp fakültesine giden oğlunu okutmanın imkansız olduğunu, iş aradığını ancak bulamadığını söyledi. Çalış, "Ben 950 lira ile ne yapacağım bana söyler misiniz? Faturamı mı yatıracağım, oğluma mı yatıracağım, ekmek mi alacağım? Ne yapacağım 950 lira ile? 950 lira ile markete girilmiyor. Ben sadece oturarak çalışabiliyorum. Oturarak ne iş olsa yaparım" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde fiziksel ve görme engelli Fatma Çalış, yıllardır iki çocuğunu okutmak için çabaladığını söyledi. Oğlunun tıp fakültesi 1.sınıf öğrencisi, kızının ise  Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Çalış, depremden dolayı devletin verdiği kira yardımıyla kiralık evde oturuyor. Çalışmak istediğini kaydeden Çalış, şunları söyledi:

"950 LİRA İLE MARKETE BİLE GİDİLMİYOR"

"16 yıl önce eşimden ayrıldım. Bir kazadan dolayı görme ve fiziksel engelliyim. Kızım ve oğlum üniversite okuyor. Oğlum Tıp Fakültesinde okuyor. Babası 1 yıl önce vefat edince kızım babasının maaşına bağlandı, kızım onunla idare ediyor. Ben oğlumla ne yapacağım? Sadece 950 lira aile desteği alıyorum, başka bir gelirim yok. Ben sadece iş istiyorum, çalışmak istiyorum. Ben 950 lira ile ne yapacağım bana söyler misiniz? Faturamı mı yatıracağım, oğluma mı yatıracağım, ekmek mi alacağım? Ne yapacağım 950 lira ile? 950 lira ile markete girilmiyor. Ben sadece oturarak çalışabiliyorum. Oturarak ne iş olsa yaparım. Sadece fiziksel engelim olduğu için ayakta duramıyorum, ayakta fazla kalamıyorum. İş arıyorum ama bulamıyorum. Bir iş buldum 3 ay çalıştım oradan da çıkarıldım. Ben çocuğumu okutmak istiyorum. Çocuğum bunca sıkıntımıza rağmen tıp fakültesi kazandı. Ben o çocuğumun arkasında durmak istiyorum. Geleceğin doktoru olacak çünkü."

Kaynak: ANKA / Yerel

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