Üye Girişi
Haberler

Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı 100. Yıl Sahil Güvenlik Kupası Yarışları

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen '100. Yıl Sahil Güvenlik Kupası Yelken ve Kürek Yarışları'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından '100. Yıl Sahil Güvenlik Kupası Yelken ve Kürek Yarışları' gerçekleştirildi. Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, dereceye giren öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen '100. Yıl Sahil Güvenlik Kupası Yelken ve Kürek Yarışları' büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Fethiye'deki bu önemli etkinlik, yerel sporculara ve yelkencilik tutkunlarına sahne oldu. Yarışların sonunda düzenlenen ödül törenine Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş katıldı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden Kaymakam Ertaş, sporun ve rekabetin önemine vurgu yaparak, genç sporcuları tebrik etti. Başarılarının devamını dileyen Ertaş, bu tür etkinliklerin gelecekte de düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Fethiye Yerel Spor Güncel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

UEFA ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması Masterchef nerede çekiliyor? 2024 Masterchef stüdyosu nerede, çekimler nerede yapılıyor? Yaz dizileri 2024! Yaz dizileri neden yok? Bu yaz hangi diziler var? Ceyhun Kazancı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda çalıştı? Ceyhun Kazancı hakkında bilgiler Masterchef hangi günler var? 2024 Masterchef bu akşam var mı yok mu, hangi günler yayınlanıyor? 22-23 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 22-23 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Üsküdar, Başakşehir, Sancaktepe 22-23 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 22 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi sokak hayvanları yasasından çıkarılıyor mu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Kreatin saç döker mi? Kreatin saça ne yapar? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, İslahiye, Nurdağı 22-23 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Kadınlar evlendikten sonra sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Evli kadın sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli 22-23 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi!
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title