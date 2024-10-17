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Fethiye Kaymakamı Zeytin Hasadına Katıldı: Üretimin Önemi Vurgulandı

Fethiye Kaymakamı Zeytin Hasadına Katıldı: Üretimin Önemi Vurgulandı
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Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, yerel zeytin üreticileriyle bir araya gelerek zeytin hasadına katıldı ve zeytin üretiminin bölge ekonomisi için önemini vurguladı.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, katıldığı zeytin hasadında zeytin üretiminin önemine dikkat çekti.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şaban Sarıkaya ile birlikte yerel zeytin üreticileriyle bir araya gelerek zeytin hasadına katıldı. Organik zeytinlerin toplandığı arazide çalışan tarım işçileriyle sohbet eden Ertaş, zeytin üretiminin bölge ekonomisi ve tarımı için taşıdığı önemi vurguladı.

Kaymakam Ertaş, zeytinlerin sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, yerli üreticilere destek olmanın gerekliliğini dile getirdi. Zeytin hasadının tarımsal kalkınmanın temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Ertaş, Fethiye'nin zeytin çeşitliliği ve kalitesi ile öne çıktığını söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şaban Sarıkaya da, zeytin hasadı döneminin bölge çiftçileri için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, yerel yönetim olarak üreticileri her türlü konuda desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Günün sonunda, Kaymakam Ertaş ve Müdür Sarıkaya, zeytin hasadına emek veren tüm işçilere teşekkür ederek, sağlıklı ve bereketli bir hasat süreci diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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