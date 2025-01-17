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Fenomenin Uludağ'da Türk Kahvesi Keyfi

Fenomenin Uludağ'da Türk Kahvesi Keyfi
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Bursa'da sosyal medya fenomeni Süleyman Ateştepe, Uludağ'da kar üzerinde Türk Kahvesi pişirip snowboard yaparak anlarını kaydetti.

Bursa'da bir sosyal medya fenomeni, Uludağ'da kar üzerinde Türk Kahvesi pişirdi, snowboard yaparken de keyifle yudumladı. O anlar kameraya yansıdı.

Sömestir tatilinin başlamasıyla beraber Uludağ'da yoğunluk arttı. Lezzet doğada gizli instagram sayfasının yöneticisi Süleyman Ateştepe ise Uludağ'a çıkarak snowboard yaptı. Snowboard yaptıktan sonra kar üzerinde dinlenip Türk Kahvesi pişiren Ateştepe, tekrar snowboard yaparken de onu keyifle yudumladı. Karlar üzerinde kahve keyfi yapan Ateştepe, o anları kayda aldı.

Ateştepe Uludağ'da snowboard ve kayak yapmanın ayrı bir keyif olduğunu belirtirken, herkesi sömestir tatilinde Uludağ'a davet etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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