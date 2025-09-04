FedEx İstanbul Havalimanı'nda Yeni Lojistik Tesisi Açtı

İstanbul Havalimanı kargo terminalinde FedEx Avrupa lojistik tesisi açılışı yapıldı. Tesisin hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı, Asya ve Afrika arasındaki bağlantıyı sağlayan bir stratejik ulaşım ve nakliyat merkezi olma özelliğini daha da güçlendirecek.

Dünyanın en büyük ekspres taşımacılık şirketleri arasında gösterilen Federal Express Corporation (FedEx), bugün İstanbul Havalimanı'ndaki yeni küresel hava aktarma tesisinin resmi açılışını yapıldı. Lojistik şirketinin açılışına özel İGA İstanbul Havalimanı Kargo terminalinde tören düzenlendi. Törene İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, İGA CEO'su Selahattin Bilgen'in yanı sıra söz konusu lojistik şirketinin temsilcileri ve davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen," FedEx'in İGA İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirdiği bu yatırım, hem küresel lojistik merkezleri arasındaki hızla artan itibarımızın hem de Türkiye'nin uluslararası havacılık alanındaki stratejik öneminin açık bir göstergesidir. Bu önemli adım, küresel kargo ve e-ticaret operasyonlarında güçlü bir oyuncu olma hedefimizi pekiştirirken, beş milyon tonun üzerindeki kargo elleçleme kapasitesine ulaşmayı amaçlayan uzun vadeli vizyonumuzu da desteklemektedir. FedEx'i, iddialı büyüme planlarımız doğrultusunda stratejik bir iş ortağı olarak görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu iş birliğini daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL