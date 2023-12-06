Fatih İlkokulu Geleneksel Hamsi Günü

Fatih İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen geleneksel hamsi günü etkinliği, öğrencilerin anneleri tarafından hazırlanan hamsilerin afiyetle yenildiği bir gün olarak gerçekleşti.

Fatih İlkokulu geleneksel hamsi gününde öğrenciler annelerinin hazırladığı hamsileri afiyetle yedi.

Fatih İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından her yıl yapılan ve gelenekselleşen hamsi günü etkinliği bu sene de gerçekleşti. Yapılan etkinlikte öğrencilerin anneleri hayırseverler tarafından alınan 50 kilogram hamsiyi önce temizledi sonra el birliğiyle kızarttı. Hamsiler, ekmeklerin arasına konularak öğrencilere servis edildi. Hamsileri yiyen öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi. - DÜZCE