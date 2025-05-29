ETSO Heyeti TBMM'de Erzurum Yatırımlarını Tanıttı

ETSO Heyeti TBMM'de Erzurum Yatırımlarını Tanıttı
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ve ekibi, TBMM'de çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Erzurum 2. OSB'deki yatırımlar ve demiryolu projeleri hakkında milletvekillerine bilgi verdiler.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ve beraberindeki heyet TBMM'de bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Başkan Özakalın beraberinde, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, ETSO yönetim kurulu üyeleri ve ETSO meclis üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önceki dönem İçişleri Bakanı Selami Altınok, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ile görüşen ETSO heyeti, Erzurum milletvekillerine iş dünyasının gündeminde olan birçok konuyu aktardılar.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, TBMM'de gerçekleşen görüşmede Erzurum 2. OSB'deki yatırımları ve Erzurum 2. OSB'deki genişleme çalışmaları konuları noktasında Erzurum milletvekillerini bilgilendirdiler.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ve ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Erzurum-Rize İyidere Limanı Demiryolu Projesi ile demiryolu bağlantısıyla doğrudan limanlara ulaşabileceğini, "Kars-Iğdır Dilucu Demiryolu Projesi" ve "Zengezur Koridoru Entregresyonu" ile de Azerbaycan ile Erzurum'un doğrudan demiryolu ile bağlantısının olacağını, Erzurum Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi hayata geçtiğinde ise Erzurum'dan demiryolu ile taşımacılığın daha da hız kazanacağı yönündeki gelişmeleri, Erzurum milletvekillerine aktardılar.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası heyeti Erzurum'daki iş insanlarının ve esnafın yaşadıkları sıkıntıları da önceki dönem İçişleri Eski Bakanı Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'a ilettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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