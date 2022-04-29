Esogü'lü Kimyagerlerden Eskişehir Kalabak Tesisleri'ne Ziyaret - Haberler

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Esogü'lü Kimyagerlerden Eskişehir Kalabak Tesisleri'ne Ziyaret

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
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Esogü'lü Kimyagerlerden Eskişehir Kalabak Tesisleri'ne Ziyaret

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencileri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) Kalabak Su Dolum tesislerini ziyaret ederek tesisin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencileri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) Kalabak Su Dolum tesislerini ziyaret ederek tesisin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencileri, Kalabak Su Dolum Tesislerini ziyaret etti.

"ESKİ GERÇEK MANADA ŞEFFAF BİR KURUM"

'Beslenme Biyokimyası' dersi kapsamında Kalabak Damacana Dolum ve Kalabak Pet Dolum Tesisleri hakkında bilgi alan öğrenciler, "Okulda edindiğimiz teorik bilgileri yerinde görerek inceleme şansı bulduk. Damacana yıkama, dolum, kapaklama, kontrol, güvenlik bandı ve sepetleme aşamalarının nasıl çalıştığını merak ediyorduk. ESKİ gerçek manada şeffaf bir kurum. Bizleri ağırlayan ESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederiz" dedi.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Edebiyat, su, Yerel, Haberler

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