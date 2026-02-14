ESOB'dan Lokantacılar Odasına 'hayırlı olsun' ziyareti

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (ESOB) Rasim Fırat, Birlik Oda Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Erzurum Lokantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanlığı'na seçilen Şener Kolaçoğlu ve yönetimini ziyaret ederek "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Başkan Fırat, beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri, Konfeksiyoncular Odası Başkanı Fuat Yılmaz, Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Raci Çavuşoğlu, İnşaat ve Emlakçılar Odası Başkanı Kenan Gerez, Madeni İşler Odası Başkanı Alaattin Kılıç, Kereste İmalatçıları Oda Başkanı Ersal Yılmaz, Kunduracılar Odası Başkanı Atilla Bölüktepe, Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Pınar, Erzurum Lokantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Şener Kolaçoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Emrullah Barkın, Abdullah Kartal, Coşkun Keklik, Yasemin Bülbül, Hanifi Yüksel, Resul Söner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Pasta kesiminin ardından, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (ESOB) Rasim Fırat, Lokantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanlığı'na seçilen Şener Kolaçoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerine Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) rozetini takarak başarı dileklerini iletti.

ESOB Başkanı Rasim Fırat, "Esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarına ortak çözümler üretebilmek adına oda başkanlarımızla sürekli iletişim ve iş birliği içerisinde olmayı önemsiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz hayırlı olsun ziyaretleri de bu dayanışmanın bir göstergesidir. Esnaf ve sanatkarlarımız için birlik ve beraberlik içerisinde, çözüm odaklı bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Oda ve kurumlarımız arasındaki güçlü iletişim, hem sahadaki sorunların çözümüne hem de ilimizin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Kıymetli Şener Kolaçoğlu ve ekibini tebrik ediyor, Yönetim Kurulu Üyelerine başarılı bir çalışma dönemi geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

Lokantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Şener Kolaçoğlu ise, Oda Seçiminde Üyelerin kendisini teveccüh gösterilmesine, esnaf odaları arasında sürdürülen istişare ve dayanışmanın önemime değinerek nazik ziyaretleri dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. - ERZURUM