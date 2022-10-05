Eskişehir yerel haberi: Treptow-Köpenick Belediyesi'nden Tepebaşı'na Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Almanya'dan kardeş kent Treptow-Köpenick Belediyesi temsilcileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi'nin dünya ve Türkiye'den kardeş kentleri ile temasları devam ediyor. Tepebaşı'nın Almanya'dan kardeş kenti olan Treptow-Köpenick Belediyesi bir heyet ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti. Treptow-Köpenick müzik okulundan Alexander Grothe, Kardeş Şehirler Derneği üyesi Lutz Längert ve sanatçı Dorit Bearch, Ataç'ı makamında ziyaret etti.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Buluşmada Ataç ve konukları, iki kent arasındaki yerel yönetim çalışmaları ve kültürel iş birliği üzerine görüş alışverişinde bulundu. Başkan Ataç ayrıca Tepebaşı Belediyesi'nin sanatsal çalışmaları hakkında da konuklarına bilgiler verdi. Buluşmada Tepebaşı Belediyesi'nin Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Sanat Danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner ve İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestraları ve Korolarının ilgilileri de bulundu.

Alman misafirler, Ataç'ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Ataç da ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirterek, Treptow-Köpenick ile verimli ilişkilerin devamını temenni etti. Ziyarette konuklar, Tepebaşı Belediyesi'nde sergilenen pişmiş topraktan eserleri de inceledi.