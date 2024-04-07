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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sağlık Haftası'nda sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir kılınmasının önemini vurguladı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 07-13 Nisan Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sağlık sisteminin geliştirilmesi, aksayan yönlerinin düzeltilmesi ve sağlık hizmetlerinin herkes için ulaşılabilir kılınması zorunludur" dedi.

Sağlık Günü ve Sağlık Haftası mesaj yayımlayan Vali Hüseyin Aksoy, "Sağlıklı yaşam, bireylerin en temel haklarındandır. Vatandaşların bu hakka eşit düzeyde sahip olabilmelerinin yanı sıra, sağlık hizmetlerinin yaygınlığı ve kalitesi günümüzde çağdaşlık göstergelerindendir. Bireylere sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilecekleri sosyo-ekonomik ve kültürel ortamın sağlanması devletin öncelikli görevlerindendir. 2024 Dünya Sağlık Günü'nde, dikkatlerin 'Sağlığım, Hakkım' iletisine çekilmesi ve insan hayatının tüm değerlerden üstün olduğu gerçeğinin bir kez daha altının çizilmesi, konuyla ilgili sorunların çözülmesi sürecinde büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, sağlık sisteminin geliştirilmesi, aksayan yönlerinin düzeltilmesi ve sağlık hizmetlerinin herkes için ulaşılabilir kılınması zorunludur. Sağlık sorunlarının aşılması, tüm insanlığın el ele yürüttüğü girişimlerin yanı sıra, dünyadaki bilim insanlarının her türlü buluş, deneyim ve birikimlerini birbirleriyle paylaşarak, insanlığın hizmetine sunmalarıyla imkanlıdır. Herkesin, her yerde kaliteli sağlık hizmetlerine erişme hakkı insanın en temel haklarındandır" ifadelerini kullandı.

"Fedakarca görev yapan bütün sağlık çalışanlarımızın Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası'nı kutlarım"

Eskişehir'de sağlık alanında büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirten Aksoy, mesajına şöyle devam etti:

"Valiliğimizce sürdürülen Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi başarıyla yürütülmektedir. Eskişehirlilerin sağlık ihtiyaçlarına daha etkin ve hızlı bir şekilde yanıt verebilmek amacıyla; Sivrihisar ilçesinde 40 yataklı hastane binası, Seyitgazi-Kırka Entegre Sağlık Merkezi, Odunpazarı Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi, Tepebaşı Ertuğrulgazi Aile Hekimliği ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Şarhöyük Sağlıklı Hayat Merkezi-Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezi-Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Han Toplum Sağlığı Merkezi-Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile 50 yatak kapasiteli Erişkin Arındırma Merkezi (AMATEM) inşaatları devam etmekte olup, Sarıcakaya Toplum Sağlığı Merkezi-Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımı için bakanlığımızdan bütçe uygunluğu alınmış olup, ihale işlemleri devam etmektedir. 750 yataklı genel hastane yapımı için talebimiz bakanlığımıza iletilmiştir. 2018 yılında yeni hizmet binasına taşınan Yunus Emre Devlet Hastanesi arsası içerisine 2 bin metrekare kapalı alanlı ek hizmet binası yapımı yatırım programına alınmış olup, burada Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Çocuk İzlem Merkezi yapılması planlanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde fedakarca görev yapan bütün sağlık çalışanlarımızın Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası'nı kutlarım. Vatandaşlarımızı kendisinden başlayarak toplum sağlığı için çaba göstermeye çağırıyor, herkese sağlıklı bir hayat diliyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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