Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Odası Başkanı, Mikro İşletmelere KOSGEB Desteği İstiyor

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Odası Başkanı Bahar Bilen, mikro ölçekli işletmelere KOSGEB desteği verilmesini istedi.

Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Odası Başkanı Bahar Bilen, küçük işletmelerin KOSGEB desteği alamamasını eleştirdi. Esnaf Kefalet Kooperatifi aracılığıyla verilen kredilerin yetersiz olduğunu ifade eden Bilen, mikro ölçekli işletmelere KOSGEB desteği verilmesi gerektiğini söyledi.

"KÜÇÜK ESNAF KOSGEB DESTEĞİ İSTİYOR"

Bahar Bilen konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Mikro ölçekte işletmeler kredilere ulaşmakta zorluk yaşıyor. KOSGEB kredileri de kobilere daha çok veriliyor. Dolayısıyla burada pandemiden bu tarafa mikro ölçekli işletmelere KOSGEB desteği vermiyorlar. Bizler burada tabi sayın bakanımızdan istirham ediyoruz. Küçük işletmelerimiz esnaf kefalet kooperatifi aracılığıyla destekleniyor ama o da çok yetersiz kalıyor. KOSGEB desteklerinde mikro ölçekli işletmelerimize yani küçük esnafımıza da açılmasını talep ediyoruz kendilerinden.

"KÜÇÜK ESNAFIN DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Banka kredilerine ulaşamayınca küçük esnafımız son zamanlarda gerçekten bir destek ihtiyacı var. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla açılırsa sektör bizim açımızdan, hizmet sektörü açısından biraz rahatlamış olacak. Bunu açarlarsa mutlu oluruz. Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye genelinde kooperatifçilik genel müdürlüğü bünyesinde böyle bir karar almış. Sadece KOBİ ve sanayi içerikli destekler yapıyorlar. Mikro ölçekli işletmeler KOSGEB'ten yararlanamıyor. Sanırım gerekçesi kooperatifler aracılığıyla küçük esnafı destekledikleri için onları ikiye ayırmışlar ama bizim kooperatif desteklerimiz de epey yetersiz. Şu anda 650 bin liraya kadar destek veriyorlar ama gelen ödemeler yetersiz oluyor. Bütün esnafımızın bu talebi karşılanmıyor."