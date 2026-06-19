Haberler

Eskişehir'in havacılık ve ulaşım geleceği THY ile masaya yatırıldı

Eskişehir'in havacılık ve ulaşım geleceği THY ile masaya yatırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Kalkınma Platformu olarak THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker'i ziyaret ederek şehrin havacılık, sanayi ve ulaşım vizyonuna katkı sağlayacak konuları değerlendirdiklerini açıkladı.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Kalkınma Platformu olarak Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker'i ziyaret ederek şehrin havacılık, sanayi ve ulaşım vizyonuna katkı sağlayacak başlıkları değerlendirdiklerini açıkladı.

Eskişehir genelinde kentin ekonomik ve stratejik potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar yürüten Eskişehir Kalkınma Platformu, Türk Hava Yolları'na üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi.

"Her şey daha güçlü bir Eskişehir için"

Ziyarete ilişkin bilgilendirmede bulunan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Her şey daha güçlü bir Eskişehir için! Eskişehir Kalkınma Platformu olarak, şehrimizin; sanayi, teknoloji, havacılık ve ulaşım vizyonuna katkı sağlayacak temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Sn. Murat Şeker'i ziyaret ettik. Eskişehir'imiz adına önemli başlıkları değerlendirdik" dedi.

"Kapsamlı bir çalıştay yapılması konularında istişarelerde bulunduk"

Görüşmenin detaylarına ve masaya yatırılan projelere de değinen Albayrak, Eskişehir'in havacılık birikimini ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Görüşmede; uçak motorları bakım ve onarım yatırımlarının Eskişehir'de değerlendirilmesi, Eskişehir'in pilotaj eğitim merkezi olması yönünde yapılabilecek çalışmalar, şehrimize yönelik uçak seferlerinin artırılması, bu başlıklara ilişkin Eskişehir'de kapsamlı bir çalıştay yapılması konularında istişarelerde bulunduk. Eskişehir'in üretim gücünü, havacılık birikimini ve stratejik potansiyelini daha ileri taşımak için ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz. Nazik ev sahipliği ve kıymetli katkıları için Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker'e şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı

Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! "Utanç gecesi" diyerek paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

İsmail Kartal kararı sonrası yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik

Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik
Nijer'de havalimanına saldırıda 22'si saldırgan 35 kişi öldü

Havalimanına kanlı baskında onlarca kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?

Kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?
Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız çıplak elle müdahale etti
Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü

Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü
Site havuzunda tesettür krizi! Görüntüler gündem oldu

Siteyi karıştıran skandal! Havuza girmek isteyen kadını engellediler