Eskişehir'in trafik problemi daha da büyüyecek

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Karacasu, Eskişehir'deki trafik problemleri ile ilgili olarak "5 Sene sonra biz bunun belki de 10 katı daha büyük problemler yaşayacağız. Bizim bir an önce 2015 yılındaki Ulaşım Master Planı'nda öngörülen senaryoları uygulamamız gerekiyor" diye belirtti.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Prof. Dr. Karacasu, trafiği etkileyen faktörlerin, insan, araç, çevre ve yol olduğunu anlattı. Günümüzde çok gelişmiş yollar yapıldığını, saatte 300-40 kilometre yol yapan araçlarda da bir gelişme olduğunu anlatan Karacasu, "Ama buradaki sıkıntı şu, ne kadar araçları geliştirdiysek, yollarımızı geliştirecek, insanların eğitim seviyesinde, özellikle trafik eğitimi seviyesinde belli bir yükselme kaydedilmedik. En basit örnektir, ışıklara 30 metre kala park edilmemesi gerekiyor trafik kurallarına göre. Biz oraları park ediyoruz. İki araçlık yere direkt park etmeye çalışıyoruz. İnsanların trafikteki bilgisizliği veyahut da karşıdakilerine saygılarını göstermemesi sonucunda bu tür problemler oluyor tabii ki" dedi.

Eskişehir için 2002 yılında bir Ulaşım Master Planı yapıldığını anlatan Prof. Dr Murat Karacasu, "Bizim üniversitemizle birlikte, dışarı İstanbul'dan bir üniversiteyle birlikte biz ana ulaşım master planını yaptık. 2015 yılında da bu ana ulaşım master planı da yenilendi. Tabi ki yerel yönetimlerin bu ulaşımla ilgili bazı yatırımları devletten onaylayabilmesi için 5, bilemediniz en geç 10 yıl içerisinde bu ulaşım master planlarının yenilenmesi gerekiyor. Eskişehir'de de yenilenme vakti geldi. Tabi ki biz bu 2002 ve 2015'teki ulaşım master planlarını atacak mıyız? Çok güzel bir veri toplandı o zaman Eskişehir'de ve de oradaki verilere göre Eskişehir'de ulaşım sorunlarının çözülmesine yönelik olarak senaryolar da üretilmişti. Ancak oradaki bazı elde edilen sonuçların uygulanmaması veyahut da senaryoların birden değişmesi buradaki bazı ulaşım planlarını yetersiz kılıyor. Bu ulaşım planlarında örneğin Atatürk Caddesi ile Yunus Emre Caddesi en problemli caddelerimiz tek yön olması öngörülüyordu. Biz hala bu Yunus Emre Caddesi ve Atatürk Caddesi'ndeki tek yön uygulamasını yapamadık. Zaten vatandaşlar da o konuda bayağı bir sıkıntılı. Bizim bir an önce 2015 yılındaki Ulaşım Master Planında öngörülen senaryoları uygulamamız gerekiyor" diye anlattı.

Karacasu, "Tabi bu noktada bazı senaryolar da tümden değişti. Örneğin Şehir Hastanesi kuruldu. Bunun yanında Batı Kentte çok büyük bir gelişme oldu. Söğütönü tarafında büyük bir gelişme oldu. Esentepe'nin arka tarafına doğru büyük gelişmeler var. Nüfus artıyor, araç sayısı artıyor. Bu da beraberinde bazı trafik kanıtları gibi sorunları da beraberinde getirecektir tabii ki. Bazı inşaatla ilgili teknik yetersizlikler, biraz da mali yetersizliklerden dolayı bizim dört tane önemli kavşağımızda katlı köprülü kavşak yapılması gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi Atatürk Bulvarı'ndaki Ali Fuat Güven'le kesişimindeki yer, Odunpazarı'ndaki yer, Adliye'nin önü ve de Sanayi'nin oradaki kısım. Bunların kesinlikle ve kesinlikle katlı köprülü kavşak haline getirilmesi gerekiyordu. Önceden dönen döşenmiş altyapıdaki elektrik hatları, telefon hatları falan bu tür sorunlarda olabiliyor mu? Olabiliyor. Bu teknik yetersizlikler bir de mali yetersizliklerden dolayı işin açıkçası bunlar başarılamadı. Eğer ki biz geçmiş önemimizdeki 5 yıl içerisinde bunları katlı köprülü kavşak haline getiremezsek eskide çok daha büyük trafik problemleri elbette ki yaşayacağız. Çünkü eskilerdeki yaklaşık otomobil sahipliği binde 400, yeni yüzde 40 civarında. Bu Türkiye ortalamasının üzerinde. Biz daha problemleri henüz yaşamadık. Halk arasında pazarlar biraz trafikte yoğunluk meydana geliyor. Sabah ve akşam pik saatlerinde trafikte yoğunluklar meydana geliyor dönülüyor. Ama bir 5 sene sonra biz bunun belki de on katı daha büyük problemler yaşayacağız. Biraz önce de söylediğiniz gibi özellikle o dört tane kavşakta katlı köprülü kavşak haline getirilmesi gerekiyor. Ama tünel olarak geçmek zor. Büyük ihtimalle köprülü kavşak haline geçmemiz gerekiyor.

Prof. Dr Murat Karacasu, Eskişehir'in aslında büyük fırsatları kaçırdığını anlatarak, şunları söyledi;

"Sultandere diye bir yer vardı. O fırsatı kaçırdık. Bir de Batı kent vardı. Sıfırdan inşa edilmiş bölgelerdi bunlar. O fırsatı kaçırdık. Şimdi Söğütönü fırsatı kaçtı. Aslında normal bir ulaştırma planı olması gerekiyor. Önce yollar yapılır. Bu yolların arasında siz binalarınızı inşa edersiniz. veya bir de Land Use dediğimiz alan kullanımı var. Siz bir Batı Kenti oluşturuyorsunuz. Eğer oradaki yollarımızı zamanında yapsaydık, insanların kendi sosyo-kültürel bankacılık işlemleri, örneğin eğlence merkezi, eğer onun içerisinde çözebilseydik, insanları şehir merkezine getirmezdik. Bir de en büyük olayımız şu. Organize Sanayi Bölgesi bizim doğu tarafımızda, Ankara tarafında, ama Batı kent, Söğütönü, TOKİ'lerin olduğu yerde tam tersi bunun batı kısmında. Biz her gün 200 bin yolcuyu Batı kent tarafında alıp Organize Sanayiye taşımayı düşünüyoruz. Düşünün ki bu 200 bin yolculuk Sultandere tarafında olsaydı, Teksan tarafında yeni bir yerleşim merkezinde olsaydı, oradan sadece karşıya geçiyor olsaydı, o servislerin, o özel otomobillerin hiçbiri şehir merkezindeki çevre yolu dediğimiz kısmı geçmeyecekti. Büyük bir problem oluşmayacaktı. Bizim bir an önce Organize Sanayi Bölgesi için bir aile sistem veyahut da metrobüs sistemine geçmemiz gerekiyor. ve de Organize Sanayinin karşı tarafında ve hatta Organize Sanayi tarafında İmişşehir bölgesinde yeni yerleşim merkezleri 1-1, 2-1, 3-1 gerekirse özel yaşam alanlarıyla oradaki insanlara, 'Orada yaşayın, oradaki fabrikalarda işiniz görülsün' dememiz gerekiyor." - ESKİŞEHİR