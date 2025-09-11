Eskişehir'de Su Kuyuları Kurudu, Çiftçiler Zor Durumda

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir'de su kuyularının kuruduğunu söyleyen Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, "Biraz önce tarladan geldim, benim kuyum da kurudu. Şu anda domatesimi, biberimi sulayamıyorum" dedi.

Eskişehir'de yaşanan kuraklık sorununa dikkat çeken Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, kuyuların kurduğunu, önümüzdeki sene üreticinin buğdayını dahi sulayacak su bulamayacağını ifade etti.

"Mısırlarda, pancarlarda son sular verilemedi"

Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Susuzluk, sizlerin de bildiği gibi, bu sene hiç yağış almadık. Zaten kışın kar yağışı, yağmur yağışı olmadı. O ağır yağışlar da çok az geçti. Nisan'dan, Mayıs'tan sonra Eskişehir özelinde… Gerçi Türkiye'nin hemen hemen her yerinde çok büyük bir susuzluk var. Şu anda Porsuk Barajı kritik seviyelerin altına indi. Meteorolojinin birkaç gün önce açıkladığı haritada, Türkiye ve Eskişehir bölgesi aşırı kuraklık risk alanında. Tarımı çok kötü etkiledi. Bizim masraflarımız, çiftçinin masrafları enerji olarak ikiye, üçe katladı: mazot, elektrik, sulama… Ayrıca barajda suyun az olmasından dolayı baraj çok erken kesildi. Mısırlarda, pancarlarda son sular verilemedi. En hayati su da oydu; tahılı doldurması için gerekliydi. Onun için çok riskli bir durumdayız.

"Seneye tarlayı sulayacak su bulamayacağız"

Bu sene kışın yine kurak bir kış geçireceğiz. Aksine Eskişehir'de çiftçiler tarlalarını sulayacak su bile bulamayacaklar. Eskişehir'de vahşi sulama bitti. Yıllar önce bitti. Tamamen damlama ve yağmurlama sulama sistemiyle yapılıyor. Özellikle Porsuk Barajı havzasında, Devlet Su İşleri'nin sorumluluğunda olan Tepebaşı, Odunpazarı ve Alpu bölgelerinde vahşi sulama yok. Mahmudiye, Sivrihisar gibi hiçbir yerde de Eskişehir özelinde vahşi sulama yapılmıyor. Artık herkes teknolojiyle çalışıyor.

"Benim su kuyum da kurudu"

Çok su isteyen şeker pancarı, mısır, sebze türü ürünler bu sene hemen hemen hiç ekilmeyecek. Çünkü kuyularımız tamamen kurudu. Biraz önce tarladan geldim; benim kuyum da kurudu. Şu anda domatesimi, biberimi sulayamıyorum. Eğer kış yağışı olmazsa, önümüzdeki sene çiftçi buğdayını bile sulayacak su bulamayacak. Ben de bir dahaki sene mısır ekmeyi düşünmüyorum; tarlalarımı komple buğday ekeceğim. Obruklar, yeraltı sularını çok fazla kullanmamızdan dolayı. Çifteler, Günyüzü, Sivrihisar yıllardır derin kuyulardan su çekiyor. Onun için bu obrukların oluşması beklediğimiz bir olaydı, ama bu kadar erken beklemiyorduk. Bundan sonra sayıları artarak çoğalacak.

"Tüm ürünlerde yüzde 30 kaybımız var"

Rekolte konusunda da yağışlar olmadığı için, çiftçi de elindeki imkanlarla yapabildiği kadar yaptı. Arpa, buğday rekoltelerinde zaten don ve soğuk obruklar yüzde 25–30 düşük. Kıraçlarda atılan tohumlar dahi alınamadı. Sulamalarda yüzde 20–25 düşük verim var. Şu anda mısır biçimleri daha başlamadı, başlayacak. Ama görünen, mısırda da yüzde 25–30 verim kaybı olacak. Pancarlar şu anda ayakta. Hava yağışsız geçtiği için hastalık yapmadı. Ama şeker oranları düşük görünüyor. Bu sene maalesef çiftçi hiçbir üründe umduğunu bulamadı. Nohut, mercimek… Hepsinde düşüklük var. Eskişehir özelinde değil, Türkiye genelinde bütün ürünlerde düşüş var. Bahçe sebzelerinde, domates ve biberde de aynı şekilde. Bütün ürün rekoltelerinde yüzde 25–30 kayıp söz konusu."