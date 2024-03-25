Eskişehir'de Sedan Aracın Bagajında Çalan Davulcu

Eskişehir'de sedan bir aracın bagajında çaldığı davulla vatandaşları sahura uyandıran davulcunun yöntemi şaşırttı.

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Erkan Sokak'ta bir Ramazan davulcusu dikkat çekti. Sabaha karşı saat 4 sıralarında kaydedilen görüntülerde, Ramazan davulcusu sokakları turlayan sedan bir aracın bagajına oturup davul çaldı. Kar yağışının sırasında uygulanan ilginç yöntem gülümsetirken kaza ihtimalini de akıllara getirdi. Vatandaşları araç bagajında çaldığı davulla sahura uyandıran davulcunun, genellikle soğuk havalarda bu yönteme başvurduğu tahmin ediliyor. - ESKİŞEHİR