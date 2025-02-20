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Eskişehir'de Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü İmzalandı

Eskişehir'de Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü İmzalandı
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Eskişehir Valiliği, Eskişehir Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında mesleki eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokolle, eğitim kalitesinin artırılması ve mezunların iş hayatına hazırlığı amaçlanıyor.

Eskişehir Valiliği, Eskişehir Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımı sağlamak, okullarda eğitimi verilen alanları sektörle birlikte belirlemek ve mezunların niteliğini artırarak iş hayatına hazırlamak amacıyla mesleki eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol töreninde konuşma yapan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şunları söyledi:

"Eskişehir Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki bu iş birliği; bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımını sağlamak, okullarda verilen eğitimin sektörle uyumlu hale getirilmesini desteklemek ve mezunların niteliğini artırarak iş hayatına daha iyi hazırlanmasını sağlamak amacı taşımaktadır. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalar, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Milli eğitim ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, sektörün ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara uygun eğitim programlarının hazırlanması oldukça kıymetlidir. İnşallah güzel sonuçlarını hep birlikte göreceğiz."

Sanayi ve eğitimin güç birliğiyle, gençlerimizi çağın gerektirdiği becerilerle donatacağız

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir Sanayi Odası olarak bazı konularda birkaç odayı referans alıyoruz. İstanbul Sanayi Odası da bunların başında geliyor. Malumunuz olduğu üzere, mesleki eğitim konusu yıllardan beri ülkemizin ve sanayimizin en önemli gündem maddelerinden biri. Bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla başta biz Odalar birçok proje içerisinde olsak da bunların münferit girişimler olarak kalması çarpan etkisini ne yazık ki azaltmakta. Eskişehir ve İstanbul'un sanayi odaları olarak hayata geçireceğimiz bu önemli iş birliği, ülkemizin sanayi geleceği için atılan değerli bir adım olmanın ötesinde, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi adına da büyük bir kazanımdır. Sanayi ve eğitimin güç birliğiyle, gençlerimizi çağın gerektirdiği becerilerle donatmak, sektörün ihtiyaçlarına uygun nitelikli çalışanlar yetiştirmek ve meslek eğitimi alanında yeni bir dönemin kapılarını aralamak için burada bulunuyoruz. Bu protokol, sadece bilgi ve deneyim paylaşımını değil, aynı zamanda okullarımızda verilen eğitimin, sektörün gerçek ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesini sağlayacak önemli bir adımdır."

Nitelikli işgücüne duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor

Törende İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise şu ifadeleri kullandı:

"İSO olarak mesleki eğitimi en öncelikli faaliyet alanlarımızdan biri olarak görüyoruz. Sanayimizin katma değerli üretime geçebilmesi ve yüksek teknoloji alanlarında ilerleyebilmesi için nitelikli işgücüne duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu ihtiyaca çözüm sunmak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığımız ile 2019 yılında yaptığımız Mesleki Eğitim ve İşbirliği Protokolü çerçevesinde Mesleki Eğitim İş Birliği Projemiz - İSO MEİP'i yürütüyoruz. Kapsamlı, yenilikçi bir model olan İSO MEİP'i; meslek lisesi öğrencilerinin sanayide aranan eleman olarak yetişmesini sağlamak, öğrencilerin meslekleriyle erken tanışmalarına imkan sunmak ve mezunların alanlarında istihdam edilmesine destek olmak amacıyla hayata geçirdik. Bugün burada imzalayacağımız Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü, Eskişehir'de mesleki ve teknik eğitimin gelişimine katkı sağlamak adına atılan önemli bir adım. Bu süreçte, Eskişehir'e mesleki eğitim- sanayi iş birliği konusundaki tüm bilgi ve deneyimimizi aktarmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız."

Protokol töreninin ardından İstanbul Sanayi Odası heyeti, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Heyet, TÜRASAŞ yetkililerinden şirketin faaliyetleri ve yerli üretim kapasitesi hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında, Türkiye'nin raylı sistemlerdeki yerlileştirme hedefleri ve sektördeki yeni iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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