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Eskişehir'de Madenciler Üç Aydır Maaş Alamıyor, Eylem Düzenledi

Eskişehir'de Madenciler Üç Aydır Maaş Alamıyor, Eylem Düzenledi
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Eskişehir Mihalıcçık'ta, Yıldızlar Holdinge devredilen Doruk Madencilik'te çalışan işçiler, maaşlarını alamamaları nedeniyle eylem yaptı. 3 aydır maaş alamadıklarını belirten işçiler, aileleriyle birlikte Yıldızlar Holding önünde protesto gerçekleştirdi.

Eskişehir Mihalıcçık'ta iki sene önce SSS Yıldızlar Holdinge devredilen Doruk Madencilik'te çalışan Maden-İş üyesi işçiler, 3 aydır maaş alamadıklarını belirterek şirket binası önünde eylem yaptı.

Yıldızlar SSS Holding'e devredilen Doruk Madencilik'te çalışan Maden-İş üyesi işçiler 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle Çankaya'daki Yıldızlar Holding önünde eylem yaptı. İşçilere aileleri de pankartlarla destek verdi. İşçiler adına basın açıklaması yapan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şubesi Şube Başkanı Talih Kocabıyık, Yıldızlar Holding Doruk Maden çalışanlarının aralık ayından bugüne kadar maaşlarını alamadıklarını belirterek, "Yetkililerle görüştüğümüz zaman hep bir hafta bir hafta dendi, bugüne kadar sabredildi. Yaklaşık 25 gündür de iş yerinde madenciler çalışmamakta. Tabii bu haklı çalışmamaların sebebi ücretlerini alamamasıdır. Yetkililerden bu konuya bir an önce çözüm olmasını istiyoruz. Sadece bizim Doruk Maden değil, maalesef Yıldızlar Holding'in bütün bünyesinde çalışanlar ücretlerini alamamaktadır. Kesin çözüm alıncaya kadar, aralık, ocak ve şubat maaşları alıncaya kadar buradan gitmeyeceklerini beyan etti arkadaşlar" dedi.

İşverenlerle bir dertlerinin olmadığını tek dertlerinin emeklerinin karşılıklarının olduğunu söyleyen Kocabıyık, "Bugün buraya ailelerle beraber geldik. Normalde bu ailelerin şu an evinde olması, iftar hazırlığı yapması gerekirken bugün burada karşılıklarını almak için mücadele veriyorlar. Yetkililerden bu konuya kesin bir çözüm olması istiyoruz. Buradan ayrıca devlet büyüklerimize sesleniyorum. Özelleştirmenin sonucu maalesef göründüğü gibi şu an. Yetkililerden maaşları kesin olarak alması sözü. Yani burada elektriği sattığı zaman önce işçiye ödenmesi, daha sonra diğer yerlere ödenmesi için talepte bulunuyoruz. Sayın bakanlarımızın da bu soruna bir çare bulmaları için en kısa zamanda bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, işveren ile görüşme sonrası cumaya kadar aralık ve ocak maaşlarının yatacağı kendilerine iletilen işçiler maaşlarının bugün yatmasını talep ederek, akşam 5'e kadar bekleyeceklerini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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