Eskişehir'de Kur'an kursu öğrencileri yeni spor tesislerine kavuştu

Eskişehir'de Kur'an kursu öğrencilerinin sportif ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen spor tesisleri ve oyun parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Odunpazarı Müftülüğüne bağlı Çankaya Merkez Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu Spor Tesisleri ile Çankaya Yunus Emre 4-6 Yaş Kur'an Kursu Oyun Parkı, gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı. Öğrencilerin daha nitelikli eğitim ortamlarında yetişmesi ve sportif faaliyetlerini desteklemek amacıyla tamamlanan projeler halkın hizmetine sunuldu. Açılışta konuşan Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman, modern tesislerin yapımında emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, yeni hizmet alanlarının öğrenciler için hayırlı olmasını temenni etti.

Programda söz alan protokol üyeleri, çocukların ve gençlerin bedensel, sosyal ve manevi gelişimlerine katkı sağlayacak bu tür yatırımların hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu da konuşmasında, tesislerin ilçeye kazandırılmasında emeği ve katkısı bulunan herkese şükranlarını sundu.

Destek verenlere plaket takdim edildi

Konuşmaların ardından tesislerin yapımına destek veren Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile hayırseverler Himmet Yanık ve İlyas Yiğit'e teşekkür plaketi takdim edildi. Eskişehir Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Keleş'in gerçekleştirdiği duanın ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi yapıldı. Açılış sonrasında heyet, Kur'an kursu yöneticisi Salih Aktaş'ın rehberliğinde spor tesisleri ve oyun parkını gezerek. incelemelerde bulundu.

Açılışa Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Eskişehir Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Keleş ve çok sayıda davetli katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı