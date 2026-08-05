Eskişehir'de Esnafın 'Kira' İsyanı: 20 Metrekare Dükkana 300 Bin Lira

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adnan Karamanlı, çarşıda 20 metrekare dükkan kirasının 250-300 bin lira olduğunu ifade ederek, bu konuda düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Karamanlı, yaptığı açıklamada, yılın ilk yarısının esnaf için çok zor geçtiğini, ekonomide sıkışma olduğunu ve bundan en fazla esnafın etkilendiğini ifade etti.

Karamanlı, "2026'dan ümidi kestik. İnşallah 2027 iyi olur. Ben 2027'de iyi olacağını düşünüyorum. Esnafın giderleri çok arttı ama gelirleri çok düştü" dedi.

Giderlerin başında kiraların geldiğini belirten Karamanlı, "Kiralar çok uçuk arttı. Çok dengesiz. Hele bizim çarşı esnafımızda 20 metrekare dükkan 250-300 bin lira sırf kirası. Bir de bunun stopaj vergisi var, personeli var, normal vergisi var. Esnaf kalkamıyor. Esnafın yükü çok ciddi arttı. Şu kiraların düzenlenmesi lazım. 20-22 metrekare dükkan 250-300 bin lira olur mu ya? Esnafın yirmi kalem gideri var" diye konuştu.

"PİYASADA NAKİT PARA DÖNMÜYOR"

Piyasada nakit para dönmediği için vatandaşın da esnafın da kredi kartı kullanmak zorunda kaldığını belirten Karamanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esnaf her şeye rağmen iyi kötü katlanıyordu, çarkını çeviriyordu ama piyasalar tıkandı. Esnaf çeviremiyor. Bir de nakit para dönmüyor. Genelde kredi kartı kullanıyor vatandaş. Bizim esnaf kredi kartı çekiyor. Parayı ertesi gün, üç gün sonra, bir hafta sonra alacağım dese para lazım. Yüzde 4'e yakın da kredi kartına faiz ödüyor. Böyle kredi kartı kullanınca da hep fiş, fatura kesmek zorunda kalıyor. Bir de ciddi vergi ödüyor. Vergi yükümüz de çok ağır. Yani esnafın durumu çok zor. 2026 çok zor geçiriyor. Esnafın işi zor."

"GURBETÇİ DE ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEDİ"

Önceki yıllarda yaz tatiline gelen gurbetçilerin esnaftan alışveriş yaptığını hatırlatan Karamanlı, artık yaz dönemlerinde esnafın gurbetçiden umduğu alışverişi bulamadığını kaydetti. Karamanlı, şöyle devam etti:

"Gurbetçilerde de para yok. Yani bu ekonomik sıkıntı bir tek Türkiye'de değil, dünya genelinde var. Ben Emirdağlıyım. Benim sülalem, çevrem hep gurbetçi. Gurbetçilerde de para yok. Ben sanayi esnafıyım. Esnaf olarak gurbetçileri biz de dört gözle beklerdik. Arabalarını tamir ederdik. Çoğu eski arabayla gelip burada yaptırdı. Şimdi gurbetçide de para yok. Gurbetçi de zor geçiniyor. Yani gurbetçi de buraya gelirken eskisi gibi değil. Son 10 ayda, 12 ayda biraz para biriktiriyor. Çok cüz'i bir para. Onunla tatile geliyor. Gurbetçiden de beklediğimizi bulamadık. Hiçbir esnaf bulamadı.

"GENEL BAŞKAN DEĞİŞİRSE SORUNLAR DA ÇÖZÜLMEYE BAŞLAR"

İlk hedeflerinin Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı'nı değiştirmek olduğunu söyleyen Karamanlı, genel başkan değişiminin ardından esnafın yasayla çözülmesi gereken sorunlarının da çözüleceğini vurguladı.

Karamanlı, şunları kaydett:

"Bizim esnafın sorunları yasayla çözülmesi gereken sorunlar. Bu yıl malum bizim seçim yılımız oldu. Odalardan başladık. Birlikler, federasyonlar, konfederasyon seçimimiz var. Esnafın sorunlarının yasayla, kanunla çözülmesi lazım. Genel başkan adayımız da çıktı. İnşallah orada da bir değişim olursa… Bizim esnafımızın sorunları yasayla çözülmesi lazım. Büyük alışveriş merkezleri var. Adam 14-15 saat çalışıyor. Cumartesi demiyor, pazar demiyor, bir de büyük alışveriş merkezi her şeyi satıyor. Adam altın satıyor. Araba satıyor. Telefon satıyor. Tuhafiye ürünü satıyor. Gıdanın her türlüsünü satıyor. Sebze meyve satıyor. Bizim esnafa bir şey bırakmıyor. Yani bizim esnafımıza ciddi zararı var bunların. Bu AVM'leri yasayla kapatmamız lazım. Haksız rekabet yapıyor. Bir de çok şey satıyor. Esnafımıza engel oluyor. İnşallah genel başkanımızı değiştirirsek esnafımızın sıkıntılarını çözüleceğiz."

Kaynak: ANKA