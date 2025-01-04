Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ocak ayı içerisinde en düşük emekli maaşı konusunda çalışma yapacağız
Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk'ten açıklama
Öcalan silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk yanıtladı
Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
Buz gibi havada hakkını arayan işçileri parmak sallayarak tehdit etti
Tuğçe Tayfur babasının cenazesine katılamayacak
Küs olduğu babasının cenazesine katılamayacak

Eskişehir'de 'Hastalıktan Ari İşletme' Sertifikası Verildi

Eskişehir'de 'Hastalıktan Ari İşletme' Sertifikası Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Tepebaşı'ndaki bir işletmeye 'Hastalıktan Ari İşletme' sertifikasını takdim etti. Sertifika, hayvan sağlığı ve hijyen kurallarına uygun üretim yapan işletmelere veriliyor. İşletme sahibi Keziban Tosun, sağlıklı üretim konusunda örnek olacaklarını açıkladı.

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Tepebaşı İlçesi Tandır Mahallesi'ndeki bir işletmeye 'Hastalıktan Ari İşletme' sertifikası verdi.

Bakanlık tarafından yayınlanmış hayvan sağlığı ve hijyen kurallarını yerine getirerek belirli periyotlarda denetlemeye tabi tutulan ve bunun sonucunda 'ari işletme' olmaya hak kazanan işletmelere, Eskişehir'de bir yenisi daha kazandırıldı. Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Tepebaşı İlçesi Tandır Mahallesi'ndeki Keziban Tosun'a ait işletmeyi ziyaret ederek, 'Hastalıktan Ari İşletme' sertifikasını takdim etti. İşletme sahibi Keziban Tosun, Hastalıktan Ari İşletme statüsüne sahip bir çiftlikte faaliyet gösteriyor olmanın hayvan hastalıklarının önlenmesi ve sağlıklı üretim şartlarının sağlanması açısından oldukça önemli olduğunu belirtti. Tosun, "Yeni kurulan işletmede öncelikli olarak nitelikli damızlık düve yetiştirmek, sonrasında süt ve süt ürünlerinde ilimizde örnek bir işletme olmak istiyoruz" dedi. Özellikle kadın yetiştiricilere örnek olacaklarını söyleyen Tosun, İl Müdürü Gümüş'e ziyaretleri için teşekkür ederek, desteklerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası almaya hak kazanmaları işlerini profesyonel ve sürdürülebilir bir şekilde yürüttüklerinin göstergesidir"

Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Hastalıktan Ari İşletme sertifikasının Tepebaşı'nda 7'inci, Eskişehir genelinde ise 20'inci kez alındığını belirtti. Gümüş, Keziban Tosun ve Hasan Tosun çiftinin kendi alanlarındaki birikimlerini büyük şehirlerde yılardır sürdürerek, kırsal kalkınma adına hayvansal ve bitkisel üretime yönlendiren örnek bir çift olduklarını söyledi. Gümüş, sertifikanın sağlık standartlarına uygun üretim yapmak isteyen kadın çiftçilere ilham ve gençlere girişimcilik ruhunu aşılamak adına örnek olacağını dile getirerek, "Hayvancılıkta sağlıklı üretimi teşvik eden Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası almaya hak kazanmaları da işlerini profesyonel ve sürdürülebilir bir şekilde yürüttüklerinin göstergesidir" şeklinde konuştu. Son olarak Gümüş, kadın ve erkeklerin iş birliği içinde üretime katılabileceğini ve farklı sektörlerdeki deneyimlerini kırsal kalkınma için değerlendirebileceğini ifade ederek, Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak tüm çalışmalarda üreticinin sonuna kadar yanında olduklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Aile hekimleri iş bırakıyor
img

En çok coğrafi işaretli ürünü olan kent belli oldu
img

Dünya devi Türkiye'de İHA fabrikası açıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
Karatay hakim karşısına çıkıyor! Hakkındaki iddia çok vahim
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti
Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti
Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
Alanyaspor'a yenildi, dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 4 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 4 Ocak Beşiktaş, Küçükçekmece, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 4 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana'nın kurtuluşu ne zaman? Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü? Bursa elektrik kesintisi! 4 Ocak Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 4 Ocak Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4 Ocak Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.