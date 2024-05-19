Eskişehir'de Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Şenliği düzenlendi

Eskişehir'de Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Dede Korkut Parkında "Gençlik Şenliği" düzenlendi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dede Korkut Parkı'nda Gençlik Şenliği yapıldı. 7'den 70'e vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, okçuluk ve uçurtma uçurma gibi çeşitli faaliyetler düzenlendi. Şenliğe katılan çocuk, genç ve yaşlılar keyifli zaman geçirirken, güneşli havanın tadını çıkarmayı da ihmal etmedi. Şenlik, katılan vatandaşlar tarafından yoğun beğeni topladığı. - ESKİŞEHİR