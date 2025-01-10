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Eskişehir'de Canlı Hayvan Ticaretinin İncelikleri

Eskişehir'de Canlı Hayvan Ticaretinin İncelikleri
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Kemal Avcı, Eskişehir'de dededen miras kalan canlı hayvan ticareti hakkında bilgi vererek, ithal hayvanların etlerinin piyasaya sürülmesinin fiyatları düşüreceğini açıkladı. Ayrıca, Eskişehir'deki kuzuların kalitesine dikkat çekti.

Eskişehir'de dededen miras kalan meslek olan canlı hayvan ticaretini yapan Kemal Avcı, işinin incelikleri hakkında bilgi verdi.

Tepebaşı ilçesi Keskin Mahallesi'nde yaşayan ve halk dilinde 'cambaz' olarak adlandırılan canlı küçükbaş hayvan ticareti yapan Kemal Avcı, uzun yıllardır bu mesleği yapıyor. Dedesinden babasına, ondan da kendine miras kalan mesleği devam ettiren Avcı, 15 yıldır bu işi yaptığını aktardı. Kendisinin de besicilik yaptığını belirten Kemal Avcı, ithal havyaların etlerinin piyasaya yeni yılda sürüleceğini ve bunun da fiyatların düşüreceğini bildirdi. Avcı, Eskişehir'in kuzusunun Türkiye'nin en kaliteli kuzularından olduğuna değindi. Cambazlıkta alınan hayvanların sağlıklı olması gerektiğinin altını çizen Avcı, şap, veba ve brucella gibi rahatsızlıkların sürekli olan hastalıklar oluğuna ve bunlara yakalanmış hayvanların sürüyü de hasta edeceğinden bahsetti.

"İthal hayvanlar kesilince fiyatları düşürecek"

İşinden bahseden cambaz Kemal Avcı, "Hayvancılık yapıyorum. Aynı zamanda kendi hayvanlarım da var. Halk arasında 'cambazlık' diyorlar. Yani eskiler öyle söylüyor da, yeniler 'canlı hayvan ticareti' diyor. Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Daha öncesinde babam ve dedem de bu işi yapıyordu. Dededen ve babadan miras kalan bir meslek, bana onlardan devroldu. Zor iş çünkü yıllın belli zamanlarında fiyat düşüyor ya da artıyor. Hükümet dışarıdan ithalat yapıyor. Mesela iç piyasada kırmızı et pahalandığı zaman özellikle Uruguay tarafından büyükbaş getiriyorlar. Bu hem kuzuyu hem de danayı etkiliyor. Bildiğim kadarıyla, yaklaşık olarak 6 milyon hayvan geldi ve iç piyasaya dağıldı. Onlar da yılbaşından sonra kesilecek. Bu da fiyatları düşürecek. Fiyatlar şu anda kesim olarak kuzu 220-230 lira civarındayken, danalar ise 350 lira. Çalıştığımız kişiler önemli" dedi.

"Eskişehir kuzusu, Türkiye'nin kaliteli kuzularındandır"

Hayvan alırken dikkat ettiği unsurlar hakkında da bilgi veren ve Eskişehir'de yetişen kuzuların Türkiye'nin kaliteli kuzularından olduğunu söyleyen Avcı şöyle devam etti:

"Hayvan alırken dikkat etmemiz gereken unsurlar var. Hasta hayvan denk geliyor, eve götürüp de besiye attığımız hayvanların içerisinden verdiğimiz telefler oluyor. Bunları dikkate almamız gerekiyor. Şap, veba ve brucella sürekli olan hastalıklar. Hem sığırlarda hem de küçükbaşta oluyor. Vebalı hayvan alırsan ve tedavisini geciktirirsen yarı yarıya öldürürsün. Mesela 20 hayvan alırsan 10 tanesi kesin ölür. Eskişehir'de kuzu genelde ayak fiyatıyla satılır. Biz buradan kuzuyu alırız, kendi besihanelerimize götürürüz. Oradan sonra da kuzu genellikle Balıkesir ve Bursa'daki büyük et firmalarına gider. Bu arkadaşlarımız kombinalarında hayvanı keser, nerede kuzu lazımsa oralara dağıtırlar. Eskişehir kuzusu, Türkiye'nin kaliteli kuzularındandır ve ince kuyruktur. Eskiden buralarda da diğer cinsler varmış ama şimdi genelde hep Yalova merinos cins oldu. Kalite arttı, insanlar çalışmalarını artık bilinçli bir şekilde yapıyor. Kuzu genellikle Ankara, Eskişehir, Balıkesir ve Bursa koridorunda yetişir. Afyonkarahisar'ın Emirdağ bölgesi ise bu işin can damarıdır. Hayvanın üreticiden tüketiciye naklolduğu yerdir." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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