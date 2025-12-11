Vali Aksoy: 'Yeni konsolosluğun açılmasıyla Eskişehir, 12 fahri konsolosluğa sahip oldu'

Belçika Eskişehir Fahri Konsolosluğu'nun açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuşan Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir'in 12 fahri konsolosluğa sahip olduğunu belirterek, "Bu durum kentin uluslararası görünürlüğünü artırıyor" dedi.

Belçika Eskişehir Fahri Konsolosu Emir Turan tarafından düzenlenen resepsiyon, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Programda bir konuşma yapan Vali Aksoy, Belçika Fahri Konsolosluğu'nun Eskişehir'de açılmasının şehir için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Yeni konsolosluğun açılmasıyla birlikte Eskişehir'in 12 fahri konsolosluğa sahip olduğunu belirten Vali Aksoy, bu durumun kentin uluslararası görünürlüğünü artırdığını dile getirdi. Aksoy, Eskişehir'in sosyal, ekonomik ve kültürel dinamizmiyle Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. - ESKİŞEHİR