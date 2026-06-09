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Denetimli Serbestlik'ten üretime 2 buçuk milyon TL destek

Denetimli Serbestlik'ten üretime 2 buçuk milyon TL destek
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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu toplantısında, eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları için 2,5 milyon TL hibe desteği sağlandığı açıklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu'nun Haziran ayı toplantısı, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantının öne çıkan gündem maddelerinden biri, eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarını desteklemek amacıyla sağlanan 2,5 milyon TL'lik hibe desteği oldu.

Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kenan Karaca'nın başkanlık ettiği toplantıda Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ev sahipliği yaptı. Koruma Kurulu; ceza infaz kurumlarından tahliye edilen hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması, istihdamlarının desteklenmesi, meslek edinmelerinin sağlanması ve sosyal uyum süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla bir araya geliyor. Bu kapsamda kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri arasında iş birliği geliştirilerek çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

Toplantıda ayrıca, eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarını desteklemek amacıyla hazırlanan projeler de değerlendirildi. İŞKUR tarafından yürütülen hibe destek programı kapsamında 2026 yılında Manisa'dan yapılan 7 başvurunun kabul edildiği ve toplamda yaklaşık 2,5 milyon TL hibe desteği sağlandığı belirtildi. Sağlanan desteklerle eski hükümlülerin tarım, hayvancılık, üretim ve hizmet sektörlerinde kendi işlerini kurmaları hedeflenirken, bu sayede hem ekonomik bağımsızlıklarının güçlendirilmesi hem de topluma uyum süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Koruma Kurulu üyeleri, istihdamın suçun tekrarını önlemede en etkili araçlardan biri olduğunu vurgulayarak, eski hükümlülerin üretime katılmalarını sağlayacak projelerin artırılarak devam etmesi gerektiğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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