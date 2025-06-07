Esenyurt Kurban Pazarında Kurbanlıkların Yüzde 80'i Satıldı

Esenyurt Kurban Pazarında Kurbanlıkların Yüzde 80'i Satıldı
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Esenyurt'taki kurban pazarında Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurbanlıkların yüzde 80'i satıldı. Fiyatların düştüğü ve vatandaşların pazara ilgi gösterdiği belirtildi. Besiciler, bayramın ilk gününde yüksek oranda satış yaptıklarını açıkladı.

Esenyurt'ta kurulan kurban pazarında bayramının ikinci gününde kurbanlıkların yüzde 80'i satıldı. İlk güne göre fiyatların düştüğü görülürken bazı vatandaşlar da bayramın ikinci gününde de kurbanlıklarını almak için pazara geldi.

Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin birçok noktasından kurban satışı için İstanbul Esenyurt'a gelen besicilerin büyük çoğunluğu bayramın 1'inci gününde elindeki kurbanlıkları sattı. Bazı besicilerin elinde ise az miktarda kurbanlık, kalırken fiyatlarda da ilk güne göre düşüş olduğu belirtildi. Bayramın ikinci gününde de vatandaşlar kurbanlık almak için kurban pazarına gelirken pazardaki kurbanlıkların yüzde 80'inin satıldığı ifade edildi.

"Pazara gelen malların yüzde 80'i satıldı"

Sakarya'da besicilik yapan Nihat Yok isimli esnaf, Esenyurt'ta kurulan kurban pazarında gelen kurbanlıkların yüzde 80'inin satıldığını ifade ederek, "Kurban pazarı çok iyi geçti son anda bizim son 5 hayvanımızı almadılar. Tahmin ediyorum ki başka yerde daha ucuza buldular. Gördüğünüz gibi biz malımızı bitirdik ama elimizde son 5 tane kaldı. Mal bu sene çok iyi ve değerinde satıldı. Kalan mallar hep seçilerek alındığı için şu an zayıf mallar kaldı. Kurbanlık arayan vatandaşlar şu anda da bulabilirler ama daha zayıf mallar kaldı. Pazara gelen mallardan yüzde 80'i satıldı diyebiliriz. 82 mal getirdim hepsini bitirdim ama son anda almaktan vazgeçen 5 kişi nedeniyle son 5 malım kaldı. Tanıdığımız esnaflarda bütün mallarını bitirdiler" dedi.

"Pahalı diyorlar ama fiyatlar normal"

Bayramın ikinci gününde kurbanlık almak için kurban pazarına gelen Cemil Akbulut isimli vatandaş, "Durum normal fazla pahalı diyorlar ama normal fiyatlar. Ben doğuluyum bizim oralarda da fiyatlar 15 bin liradır burada da baktığımızda aynı fiyatlar. Bayramın ikinci gününde geldik İnşallah bulacağız. Tabi fiyatlar ilk güne göre daha uygun. Şu anda pek bir yoğunluk yok" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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