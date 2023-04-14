Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 'Sahadan Sonsuzluğa' programının son adresi: Gaziantep

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün depremde zarar gören futbol kulüplerine yer verdiği "Sahadan Sonsuzluğa" programının son adresi Gaziantep oldu. "Sahadan Sonsuzluğa" program serisinin son konuğu Gaziantep Futbol Kulübü Genel Müdürü Faruk Yıldırım oldu. Yıldırım, yaşanılan felaket sonrası kulübün aldığı kararları ve yapılanları anlattı.

Esenler Belediyesi'nin sosyal medya kanalı Aynen TV, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret etti. Gaziantep Futbol Kulübü Genel Müdürü Faruk Yıldırım, deprem sonrasında yaşanılanları ve izledikleri yolu anlattı.

Müthiş bir dayanışma örneği yaşadık

Çok değişik bir ortam yaşadıklarını ve asrın felaketinin şehre olan etkilerinden bahseden Gaziantep Futbol Kulübü Genel Müdürü Faruk Yıldırım, "Bir önceki günün planını yapıp yatıyorsunuz, sonra gece korkunç bir sarsıntıyla uyanıyorsunuz. Bitmeyen bir sarsıntı. 1 buçuk dakikada neler hissettiniz konusu yok gibi bir şey. Duygularımızdan arındık, tek düşündüğümüz şey yıkıldık mı, yıkılacak mıyız? Deprem biter bitmez evden çıkıp tesislere geldim. Hemen diğerleri ne durumda diye düşünmeye başladım. Burada olanlar, izni başka şehirlerde geçiren arkadaşlarımız vardı. Herkesin iyi olduğu haberini aldık, burada olanlar hemen tesise geldi. Çok değişik bir ortam yaşadık. Bir taraftan herkes korkuyor, bir taraftan da elinde ne varsa ortaya döküyor. Müthiş bir sivil dayanışma örneğiydi. Tam ilk şoku atlatıp bir şeyler planlamaya başladığımız sırada ikinci büyük depremi yaşadık, ikinci şokla sarsıldık. Kulüp, teknik heyet, futbolcular bir araya gelip ne yapılmasını gerektiğini konuştuk. Gidecek yeri olanlar gitti. Onların yerine ihtiyacı olan yeni insanlar geldi" dedi.

Geri döneceğiz

Depremden sonra kulüp olarak nasıl bir süreç yaşadıklarını anlatan Yıldırım, "Ligden çekilme konusundan önce futbolcularımızla tek tek görüştük. Hiçbirinden bir daha buraya dönmeyiz diye bir şey duymadık. Herkesin ortak söylediği şey 'bugünler geçecek, bugünlerin sonuna sağlıklı gidebilmek adına bu sezon oynamak çok kolay değil' oldu. Giden oyuncularımızın hepsi geri dönecek. Önümüzdeki sene Gaziantepspor kaldığı yerden devam edecek. Futbol, insanların birleştirici gücüdür. Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Tekrar geri döneceğiz. Bizi bu süreçte yalnız bırakmasınlar. Aynı ruhu tekrar yaşayacağız. Biz hak ettiğimiz yere yeniden geleceğiz. Yeter ki bizi unutmasınlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL