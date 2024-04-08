Erzurum Yakutiye Kültür Kurumu Ortaokulu Türkiye Şampiyonluğunu Küçükler Kategorisinde Hedefliyor

Erzurum Yakutiye Kültür Kurumu Ortaokulu, Floor Culing'de geçtiğimiz yıl yıldızlar kategorisinde kazandığı Türkiye Şampiyonluğunu bu kez de küçükler kategorisinde tekrarlamak istiyor.

02-05 Nisan tarihlerinde Elazığ'da düzenlenen küçükler grup müsabakalarını başarıyla geçerek turnuvada 44 takım arasından ikinci olan Yakutiye Kültür Kurumu Ortaokulu kız ve karma takımları 6-9 Mayıs 2024 tarihinde Sivas'ta gerçekleşecek olan Türkiye Şampiyonası'nda ipi tekrar göğüslemeyi hedefliyor.

Beden eğitimi Öğretmeni Gürkan Bağaçlı, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada. "Çocuklarımızla çok zorlu bir yola girdiğimizin farkındayız. Fakat onları hem derslerinde desteklemek hem de sportif faaliyetlerde ulusal bazda başarılar sağlayacak güçlü karakterler haline getirmek için var gücümüzle çalışıp emek veriyoruz. Onlarda bunun karşılığını vererek Türkiye şampiyonu unvanını ellerinden bırakmıyorlar. Bu unvanı bu kez de alt yaş kategorilerinde kazanmak istiyoruz. Bize inanan ve desteğini hiç bir zaman esirgemeyen turnuva boyunca da yanımızda olan Okul Müdürümüz Muhammet Akgül'e, Okul Sporları Müdürü Yaşar Elen'e, Gençlik ve Spor Müdürümüz Levent Çakmur'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abdurrahman Gazioğlu'na ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'a sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM