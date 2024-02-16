Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kurum amirleriyle toplantı gerçekleştirdi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kurum amirleri ile Vali Münir Akkaya Toplantı Salonu'nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Kaymakamlar ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'da yapılması planlanan projeleri istişare etti.

Önümüzdeki günlerde kurum ziyaretleri yapacağını aktaran Vali Çiftçi, vatandaşların iş ve işlemlerinin ivedilikle çözülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını ve kurumlarda temizliğe dikkat edilmesini sözlerine ekledi. - ERZURUM