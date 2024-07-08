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Erzurum'un Uzundere ilçesinde geleneksel yöntemlerle yapılan dut pekmezi ve pestil adeta şifa deposu

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Uzundere ilçesi, geleneksel yöntemlerle üretilen dut pekmezi ve pestil ile sağlık açısından faydalarıyla dikkat çekiyor. Bu ürünler enerjiyi artırıcı, bağışıklık sistemini güçlendirici ve sindirim sistemini düzenleyici etkilere sahip olduğuna inanılıyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde geleneksel yöntemlerle yapılan dut pekmezi ve pestil adeta şifa deposu olarak tüketime sunuluyor.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesi, iklimi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra rafting, kano ve dağ tırmanışı gibi doğa sporları imkanlarıyla adrenalin tutkunlarını bekliyor. İlçe tüm bu güzellikleri yanında yaklaşık 500 yıllık bir geleneğe dayanan bir üretim süreci, bin bir türlü emek ve özenle gerçekleştirildiği pekmeziyle de göz dolduruyor.

"Tam bir enerji deposu"

İlçede dut pekmezi ve pestil yapımında kullanılan dutlar özenle toplanıyor. Haşlanmış dutların suyu sıkılarak elde edilen pekmez, tamamen doğal ve katkısız bir şekilde üretiliyor. Bu yöntem, hem lezzeti hem de sağlık açısından faydaları ile dikkat çekiyor. Bölge halkı, dut pekmezinin enerjiyi artırıcı, bağışıklık sistemini güçlendirici ve sindirim sistemini düzenleyici etkileri olduğuna inanıyor. Ayrıca, kış aylarında soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı koruyucu olarak da kullanılıyor.

"Kısıtlı miktarda üretiliyor"

Gülser Bozdemir, dutun toplanması ve sonraki süreçlerinin zorlu olduğunu ifade ederken, "Önce dutları kaynatıyoruz, sıkma işlemi ile birlikte pekmez ve pestil yapıyoruz. Bizim buralarda pestil dedelerimizden kalma sistemle tahta üzerine serilerek yapılıyor." dedi. Emekli eski Kocaeli Körfez Emniyet Müdürü ve 1. Sınıf Emniyet Müfettiş Turan Bozdemir ise Uzundere ilçesinin Erikli Mahallesi'nde yıllardan beridir katkısız ve yöre has üretim teknikleriyle üretim yapıldığını belirterek, "Duttan yaptığımız ürünler birer şifa deposu. Bir çok derde deva. Dut pekmezinin bu yıl ki kilogram fiyatları yaklaşık 300-350 civarında. Kısıtlı miktarda üretimi yapıldığı için yetişen alıyor." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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