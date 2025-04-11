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Erzurum Teknik Üniversitesi Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda 3. Oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda 3. Oldu
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Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Kulübü, Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Havalı Tüfek Büyük Kadınlar Takım kategorisinde Türkiye 3.'sü olarak bronz madalya kazandı. Sporcular Elife Eda Çınar, Elif Gülcan Doludizgin ve Yeşim Yaşarbaş, sergiledikleri performansla dikkat çekti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Kulübü Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3. sü oldu.

5-9 Nisan 2025 tarihleri arasında Mersin'de gerçekleştirilen Havalı Tüfek Şampiyonası'nda ETÜ Spor Kulübü Atıcılık Takımı sporcuları Elife Eda Çınar, Elif Gülcan Doludizgin ve Yeşim Yaşarbaş M Havalı Tüfek Büyük Kadınlar Takım kategorisinde sergiledikleri performansla Türkiye 3.'sü olmayı başararak bronz madalyanın sahibi oldu.

Yarışma boyunca gösterdikleri istikrarlı ve başarılı atışlarla öne çıkan sporcular, hem bireysel disiplinleri hem de takım uyumlarıyla izleyenlerden tam not aldı. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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