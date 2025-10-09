Erzurum Havalimanı 2025 Eylül İstatistikleri Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2025 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Erzurum Havalimanı'nda Eylül ayında, iç hat yolcu trafiği 100 bin 846, dış hat yolcu trafiği bin 134 oldu. Böylece Ağustos ayında toplam 101 bin 980 yolcuya hizmet verildi.

Eylül ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 682, dış hatlarda 14 olmak üzere toplamda 696 sefere ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Eylül ayında toplamda 836 bin 814 ton oldu.

9 Aylık (ocak-eylül dönemi) Gerçekleşmeler

9 aylık (ocak-eylül) dönemde ise Erzurum Havalimanı'nda; Yolcu trafiği 931 bin 512, Uçak trafiği 6 bin 241, Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 7.902,678 ton olarak gerçekleşti. - ERZURUM