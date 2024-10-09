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Erzurum Hava Limanı'nda Eylül 2024'te 94 Bin 425 Yolcu Uçtu

Erzurum Hava Limanı'nda Eylül 2024'te 94 Bin 425 Yolcu Uçtu
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre, Erzurum Hava Limanı'nda Eylül 2024'te toplam 94 bin 425 yolcu uçtu. 613 uçuşun gerçekleştiği ayda 612 iç hat ve 11 dış hat seferi yapıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan 2024 yılı Eylül ayı içinde 94 bin 425 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı'nda 2024 yılının Eylül ayında 613 uçuş gerçekleşti ve toplam 94 bin 425 uçtu. Erzurum Hava Limanı'ndan bir ay içinde 612 iç hat ve 11 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 654 uçuş gerçekleşti ve 94 bin 339 kişi uçtu.

Erzurum'da Eylül ayında 94 bin 42 iç hatlar ve 383 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2024 yılının Eylül ayı içinde Erzurum'dan 543 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 783 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 14 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yerel Haberler erzurum Ekonomi Ulaşım Turizm Yerel Eylül

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