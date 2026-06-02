Erzurum'dan dünyaya uzanan yardım eli

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle gerçekleştirilen 2026 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna Erzurum halkı yoğun ilgi gösterdi. Erzurumlu vatandaşlar, toplamda 2 bin 664 hisse kurban bağışında bulunarak mazlum coğrafyalara umut oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında yürütülen küresel kurban organizasyonu bu yıl da milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü. Hayırseverlerin vekalet verdikleri kurbanlar, İslami usullere uygun olarak kesilerek titizlikle dağıtıldı. Kampanya kapsamında Erzurum genelinden 2 bin 664 hisse kurban bağışı toplanarak büyük bir dayanışma örneği sergilendi.

Dünya Genelinde 36 Milyon Kişiye Ulaşıldı

2026 yılı kurban çalışmaları kapsamında yurt içinde ve yurt dışında toplam 882 bin 44 hisse kurban, titizlikle paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yapılan planlamalar doğrultusunda, dünya genelinde açlık ve sefaletle mücadele eden 36 milyon 604 bin 826 kişiye kurban eti dağıtımı yapılarak bayram sevinci yaşatıldı.

Filistin Unutulmadı: 1.4 Milyon Kardeşimize Destek

Bu yılki organizasyonda, işgal ve abluka altında zor günler geçiren Filistin halkına yönelik özel bir çalışma yürütüldü. İnsani krizin derinleştiği bölgede, 1 milyon 460 bin Filistinliye kurban eti ve insani yardım ulaştırılarak Türkiye'nin şefkat eli Gazze ve çevresinde hissettirildi.

Yetkililer, organizasyonun başarıyla tamamlanmasında Erzurum halkının gösterdiği büyük hassasiyetin ve fedakarlığın önemine dikkat çekerek tüm bağışçılara teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı