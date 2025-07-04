Erzurum'da Taş Ocağı Göçüğü ile İlgili Soruşturma ve Yeni Düzenlemeler

Erzurum'da Taş Ocağı Göçüğü ile İlgili Soruşturma ve Yeni Düzenlemeler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oltu ilçesinde meydana gelen taş ocağı göçüğünde 3 işçi hayatını kaybetti. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yerel taş ocaklarıyla ilgili yasal düzenleme yapılacağını ve kaçak ocakların legal hale getirileceğini açıkladı.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Dutlu Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde 3 işçinin hayatını kaybettiği taş ocağındaki göçükle ilgili soruşturma devam ederken, Vali Mustafa Çiftçi taş ocaklarıyla ilgili çalışma başlattıklarını belirtti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, feci kazanın meydana gelmesinden hemen sonra olay yerine gittiğini ifade ederek, "Orada facianın meydana geldiği ocağı da inceledim, yerinde gördüm. Buradaki ocaklarda herhangi bir işçi-işveren ilişkisi yok. Yani vatandaşlar, özellikle de birbirini tanıyan insanlar bir araya gelip 4 kişi kendileri bir ocak açıyorlar ve açtıkları ocağı işletiyorlar. Oradan çıkardıkları Oltu taşını esnafa satıyorlar. ve bu şekilde bir kazanç temin ediyorlar. Söz konusu alanda 15-20 civarında bu tür ocağın olduğundan, hatta bölgede ifade edilen şekliyle toplamda 500'ün üzerinde bu şekilde ocak olduğundan bahsettiler" dedi.

Konuyla alakalı gerekli talimatları verdiklerini söyleyen, ilgili kurumlarca komisyon oluşturup büyük fotoğrafı görmek istediklerini anlatan Çiftçi, "Yani konuyla alakalı bir sayıyı ortaya çıkaralım, net rakamı ortaya çıkartalım ve bunlarla ilgili de nasıl legal hale, yasal hale getirebiliriz? Yani bunları kaçak olmaktan kurtarmak istiyoruz. Çünkü öbür taraftan da bu sektörden geçimini sağlayan yaklaşık 3 bin insan var. Bunları da göz ardı etmemiz mümkün değil. Hem onlar mağdur olmasın, yine geçimlerini temin etsinler ama öbür taraftan da bu ocaklar daha legal hale gelsin gibi bir çalışmamız var." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı ve bazı yöneticilere gözaltı kararı

Operasyonlar bir ile daha sıçradı! Belediye başkanı gözaltında
2025-2026 Süper Lig fikstürü çekildi! İşte merakla beklenen derbi haftaları

Süper Lig fikstürü çekildi! İşte merakla beklenen derbi haftaları
Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti

Kanserle mücadele eden Nihat Genç'ten acı haber
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj

İşte Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti

Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.