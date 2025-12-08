Haberler

Buzda dostluk rüzgarı esti

Erzurum Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda, Palandöken Akademi Spor Kulübü ve Gürcistan Batum takımları arasında minikler ve yıldızlar kategorisinde dostluk maçları yapıldı. Dereceye giren sporculara madalya ve kupa verildi.

Erzurum Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu hafta sonu tarihi bir gün yaşadı. Erzurum Palandöken Akademi Spor Kulübü- Gürcistan Batumi Buz Hokeyi Dostluk Kupası yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği Erzurum- Batum Dostluk Kupası Buz Hokeyi Maçları hafta sonu Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda oynandı.

Erzurum Kupası Dostluk Müsabakaları kapsamında Dadaşlar Diyarına misafir olan Gürcistan Batumi buz hokeyi takımları minikler ve yıldızlar kategorisinde Palandöken Akademi Spor Kulübü ile maç yaptı. Heyecan oldu anlara sahne olan buz hokeyi dostluk kupasında madalya ve kupa verildi.

Kupa ve Madalyalar Çakmur ile Dönmez'den

Müsabakaların ardından dereceye giren minik ve yıldız sporculara kupa ve madalyaları Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez tarafından verildi.

Türk antrenörler, sporcular ve Gürcistan'dan katılan takımlara teşekkür eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, dostluk turnuvasında sporcuların önemli bir müsabaka tecrübesi kazandıklarını söyledi. Çakmur, "Erzurum olarak yeni kuracağımız buz hokeyi altyapı gruplarıyla, bu özel branşı ilimizde üst seviyelere taşımaya kararlıyız. Enerjisi yüksek, geleceği parlak sporcularımızla buzun üzerinde güçlü bir gelecek inşa ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
